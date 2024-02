Per il saluzzese Carlo Merenda, podio nel rally di Montecarlo storico

Maurizio Aiolfi e Carlo Merenda premiazione allo Sporting per il Montecarlo rally storico

“Il rally di Montecarlo historique è una gara unica al mondo nel suo genere, riservata ad auto storiche che hanno corso il rally dall’origine al 1983, con partenza da 4 città europee, Glasgow, Bad Hombourg, Reims e Milano, e oltre 2500 km di percorso (da Milano) di cui 330 km suddivisi in 17 prove a media, da percorrere in6 giorni. Il tutto con un ritmo intenso ed entusiasmante che attrae ogni anno più di 250 partecipanti provenienti datutto il mondo e tra questi i migliori specialisti della regolarità a media".

Lo racconta Enrico Merenda, saluzzese, dirigente aziendale ora in pensione appassionato di auto storiche e con numerose partecipazioni a gare nazionale e internazionali. Una passione che ha contagiato anche il figlio: Carlo Merenda, 34 anni ingegnere, che corre sulle auto storiche, come navigatore, da oltre 15 anni.

Anche quest’anno non ha voluto mancare all’appuntamento monegasco (questa è la suasesta volta, la terza con Aiolfi), sempre in coppia con Maurizio Aiolfi su Lancia Beta coupé del 1975. Ed hanno conquistato il podio.

“Si sono battuti su strade eccezionalmente asciutte - continua Enrico Merenda -quindi in condizioni inusuali in questo periodo dell’anno, in unagara dove appunto l’imprevedibilità delle condizioni delle strade sono l’elemento distintivo.Già dalla prima giornata di sabato riuscivano ad occupare l’ottava posizione, il secondo giorno nonriuscivano ad essere sufficientemente incisivi e mantenevano la posizione invariata.

La svolta è arrivata il lunedì 5 febbraio con una buona rimonta, la vittoria di una prova gli fa recuperare quattro posizioni portandogli al quartoposto della classifica generale. Il martedì ancora una prova vinta ed il raggiungimento della terza posizioneche manterranno sino alla fine della gara".

Oltre al terzo posto assoluto sono primi del terzo Raggruppamento ( stabilito in base a cilidrata ed età della macchina).

"Distacchi minimi a dimostrazione della lotta serrata combattuta durante tutta la gara, che ha messo a dura prova la concentrazione degli equipaggi e che alla fine ha premiato la tenacia e la bravura nel saper interpretare un percorso che, anche senza neve, ha offerto un ottimo spettacolo".

La coppia Aiolfi- Merenda si era già avvicinata al podio nel 2022 con un beffardo quarto posto con distacco di solo unsecondo dal terzo "ma queste sono le gare".

Prossimo appuntamento per Carlo, il Marocco Panda rail dal 1, all’8 marzo. Gareggerà con Massimo Cannella di Pavia su una panda 4 x4.

Nel 2023 Carlo Merenda ha vinto il premio italiano di regolarità media insieme a Marco Gandino su Fiat Ritmo 130 Abarth.