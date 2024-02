Dronero piange Ada Bono, titolare della Sild e da anni molto impegnata nel sociale

Era come una lieve carezza Ada Bono, discreta, premurosa e dal cuore gentile. A Dronero sono molti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore.

Titolare insieme ai fratelli della Sild legnami di Dronero, 84 anni anni, aveva iniziato a lavorarvi nel 1960, anno di fondazione l’azienda.

Con grande competenza ha sempre continuato a lavorare, fino all’ultimo, occupandosi della parte amministrativa: per tutti è stata un punto riferimento davvero importante.

Da sempre attenta ai bisogni del prossimo, nella sua vita ha inoltre dedicato molte energie e tempo all’attività di volontariato. Da parecchi anni era infatti impegnata in varie realtà del territorio, come ad esempio nell’associazione dronerese San Vincenzo. Era poi affezionatissima alle ragazze della casa della Divina Provvidenza “Le Perle” e loro a lei, ed era anche referente sia del Banco Farmaceutico che del Banco Alimentare: “Ada in silenzio e senza prendersi mai meriti ha fatto tanto per tanti - racconta chi l’ha conosciuta - Era dotata di una particolare sensibilità, attenta ai gesti ed alle parole, era davvero una donna dai nobili valori.”

Resterà nel cuore del fratello Giovanni, delle cognate Silvia e Giuliana, delle nipoti Mariella e Stefania con le rispettive famiglie e dei parenti tutti.

Con partenza dall'Istituto Climatico di Robilante, il funerale avrà luogo nella Parrocchia di Dronero domani, venerdì 23 febbraio, alle ore 15.30. In Parrocchia questa sera, alle ore 20, verrà recitato il rosario.