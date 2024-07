Incidente stradale a Trinità sulla statale 28: auto finisce in un campo

Incidente stradale a Trinità sulla statale 28 intorno alle 15,13 di oggi pomeriggio, 26 luglio. Un'auto finisce in un campo, senza gravi conseguenze al conducente illeso e alla circolazione.



Sul posto due pattuglie di carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per la mezza in sicurezza del veicolo.