Monforte d'Alba: escavatore in fiamme in località San Sebastiano

In fiamme un escavatore a Monforte d'Alba, in località di San Sebastiano in aperta campagna, intorno alle 17.30 di oggi, venerdì 26 luglio.

Sono intervenute sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Alba e Dogliani.



Non persone ferite o coinvolte.



Il caldo tra le possibili cause dell'incendio.