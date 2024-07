Vandalizzato il cuore dell'Avis a Ceva nell'area del Campanone

È stato spezzato a metà il cuore che l'Avis di Ceva aveva installato, momentaneamente, nell'area del Campanone.

La struttura era stata inserita vicino alla Big Bench all'interno dell'iniziativa "itinerante" che portava il cuore in diverse zone per sensibilizzare al dono.

"Vorrei credere che non sia stato un vandalismo vero e proprio, - lo sfogo sui social di Gianfranco Martini, membro dell’Avis di Ceva - anche se distruggere un bene con un così grande valore simbolico, senza sentirsi in coscienza il dovere di farsi vivi per scusarsi, avvalora la tesi che il colpevole è privo di qualsiasi valore morale. Ho avuto la fortuna di poter fare parte dei donatori attivi di sangue per parecchio tempo, e poterne fare parte oltre essere un privilegio è davvero una fortuna personale, perché vuol dire che si gode di buona salute. Questo sfregio mi fa male e fa male a tutti noi".

L'associazione ha provveduto a sporgere denuncia contro ignoti.