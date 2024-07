Ceva, vasto incendio a un tetto con pannelli fotovoltaici: evacuate le case adiacenti

Ampio incendio al tetto di una palazzina di tre piani a Ceva nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio, intorno alle 16.



A innescare le fiamme i pannelli installati con l'impianto fotovoltaico. Sono velocemente divampate interessando la porzione di casa sprigionando fumo anche nelle case adiacenti, che per ragioni di sicurezza in via precauzionale sono state fatte evacuare.



Sul posto stanno intervenendo per domare l'incendio quattro squadre dei vigili del fuoco di Cuneo, Ceva, Mondovì, Morozzo con l'aiuto dell'autoscala.



I pannelli erano posizionati su una struttura di legno, che si sarebbe surriscaldata e incendiata.