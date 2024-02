Il decollo Liretta a Villar San Costanzo cambia veste

Terminati i lavori di rifacimento del decollo per parapendio e deltaplani di Villar sul colle Liretta, molto frequentato non solo dagli appassionati di volo, ma anche da escursionisti e cicloturisti che qui vengono per godersi il panorama sulla pianura cuneese dopo una passeggiata nel bosco.

Il progetto, finanziato da fondi Europei GAL, è stato portato avanti dal Comune insieme al Para Delta Club Cuneo e ha permesso la riqualificazione e l’ampliamento della zona di lancio. L’idea progettuale ha previsto il modellamento della superficie che presentava numerosi avvallamenti, la sostituzione dei vecchi teli ormai logori con una nuova superficie più omogenea e funzionale in erba sintetica, l’istallazione di una staccionata a protezione dell’area di lancio e un tavolo da picnic.

La messa in sicurezza del decollo permetterà a tutti di sperimentare l’ebrezza del volo biposto, anche a soggetti con disabilità grazie al prezioso contributo dell’Associazione Amico Sport Cuneo, partner del progetto.

Martedì scorso, primo giorno dopo la fine dei lavori, ben 26 vele si sono dispiegate e hanno volato fin sul Monviso, questo inizio così propizio è solo il primo tassello che vedrà il decollo Liretta al centro di numerosi eventi e competizioni nei prossimi mesi e permetterà a questo sport di diventare un volano di sviluppo importante per il territorio.