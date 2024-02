Sei postazioni di velox mobili a Cervasca, il sindaco Garnerone: "Era necessario, un'esigenza di sicurezza espressa dai cittadini"

Incontro pubblico molto partecipato, ieri sera a Cervasca, dove il sindaco Enzo Garnerone ha illustrato ai cittadini il "piano" di installazione di sei postazioni dove verrà, a rotazione, montato un autovelox.

Un'esigenza più volte manifestata da alcuni residenti e per la quale sono stati necessari lunghi studi e analisi, in un territorio ad alta incidentalità. Assieme a Garnerone anche il presidente della Provincia Luca Robaldo, in rappresentanza dell'ente che ha la gestione delle strade interessate da questi interventi.

Robaldo ha spiegato che sulle strade provinciali non si possono installare dissuasori di velocità di tipo meccanico, come i dossi. L'unico strumento resta quello del velox. Ha ricordato il caso di Pogliola, nel comune di Mondovì: "Da quando è stato installato abbiamo azzerato gli incidenti. Il primo anno le entrate dovute alle sanzioni sono state superiori ai 750mila euro, adesso non arrivano a 200 mila. Le persone hanno imparato e noi non abbiamo più sinistri".

Dove saranno allestite le postazioni, che saranno attive nel giro di un paio di mesi, in attesa del nuovo decreto ministeriale che stabilirà i limiti, cancellando, quasi certamente, quello dei 30 km/h?

In via Roma, vicino al Centro anziani, con lettura bidirezionale; in regione Colombero; in località Tetto Bonelli di Santa Croce di Cervasca, tra Confreria e Vignolo; in via Cuneo, oltre il cimitero; in località San Bernardo su via Passatore e a San Defendente, prima dell'abitato.

Non saranno fissi. Questo tipo di velox può essere autorizzato solo dalla Prefettura, in base ad una serie di parametri che vengono via via aggiornati. Ed è anche questo lo scopo del velox che verrà spostato nei vari punti di Cervasca: raccogliere dati e informazioni proprio sulla velocità dei mezzi in transito, per poter arrivare, se possibile, ad avere dei velox fissi.

Si risolverà il problema dell'alta incidentalità in paese? Il sindaco lo spera, evidenziando come sia molto complicato intervenire sulla viabilità e, soprattutto, rispondere alle esigenze di tutti.

"Voglio spiegare bene ai miei concittadini - chiarisce Garnerone - che la finalità non è fare cassa. Fortunatamente il Comune è sano e non ha bisogno di questi escamotage. L'unico fine è la sicurezza dei residenti, che più volte hanno segnalato la pericolosità di alcune strade, a partire da via Cuneo. Sappiamo che non risolveremo del tutto il problema, perché quello che manca è il buon senso e la correttezza del comportamento di chi è alla guida. Un'amministrazione non può essere responsabile di ogni metro lineare di strada che attraversa il paese. Abbiamo fatto del nostro meglio e lavorato tanto per poter avere queste postazioni. I soldi delle multe, lo sottolineo, saranno usati tutti per migliorare la sicurezza delle nostre strade. Ma niente può sostituire la responsabilità di guidare rispettando le regole e i limiti di velocità".