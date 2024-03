Noleggio auto: vantaggioso anche per i privati

Negli ultimi anni, i servizi di noleggio auto hanno assistito ad una continua crescita e ad una richiesta sempre più marcata anche tra i privati: un trend positivo che, secondo le previsioni, è destinato ad incrementarsi ulteriormente, stimando che entro un paio d’anni quasi un terzo degli utenti privati preferirà il noleggio all’acquisto di un’auto.

Infatti, se in passato i servizi di autonoleggio si rivolgevano principalmente ad aziende, imprenditori e professionisti, oggi si sono trasformati in una soluzione sicuramente interessante e molto apprezzata anche dai privati.

Ovviamente, la scelta di noleggiare un’auto si lega sia alle specifiche esigenze personali, sia al budget disponibile, tuttavia, in generale, il canone fisso proposto dai servizi di noleggio risulta essere più vantaggioso della rata di un finanziamento, senza dimenticare che i servizi di noleggio includono anche tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e alla gestione del veicolo, e di solito prevedono anche l’assistenza su strada.

Come scegliere un servizio di noleggio di qualità

Per un utente privato che decida di usufruire di un servizio di noleggio auto, è molto importante avere la certezza di rivolgersi ad un’azienda di comprovata competenza e affidabilità, in grado di offrire una vasta scelta di veicoli di ultima generazione e di fornire assistenza e consulenza ad un costo comunque competitivo.

Il noleggio auto per privati proposto da Leasys rappresenta una scelta vantaggiosa per diversi motivi, dalla versatilità, al risparmio economico, alla possibilità di scegliere tra una vasta gamma di veicoli, in base al proprio stile di vita, alle esigenze di viaggio e di mobilità e alle preferenze personali.

Noleggiare un’auto è molto semplice: basta, prima di tutto, scegliere il modello preferito o più adatto alle proprie necessità specifiche, stabilire la durata del noleggio e il chilometraggio su base annuale o mensile. Questi parametri bastano a definire quello che sarà il canone mensile fino allo scadere del contratto, comprensivo di tutte quelle che sono le spese di gestione di un’auto: assicurazione, bollo, revisione, tagliandi, soccorso stradale e così via.

Il noleggio standard può comunque essere personalizzato ulteriormente con alcuni servizi accessori, quali possono essere, ad esempio, l’aggiunta di ulteriori chilometri, la necessità di sostituire l’auto con un altro modello, la richiesta di un’auto di cortesia durante la manutenzione o altro.

La spesa mensile del noleggio a lungo termine varia in relazione al modello scelto e al chilometraggio, si tratta comunque di un importo accessibile e di certo non più oneroso delle rate del finanziamento.

Noleggiare a lungo termine un’auto ibrida o elettrica

Le auto elettriche in città e le auto ibride per i lunghi viaggi, rappresentano quello che diventerà gradualmente uno standard di riferimento. Tuttavia, i costi molto elevati e le spese di manutenzione non incentivano ancora l’acquisto di questi veicoli.

Anche in questo caso, il noleggio rappresenta la soluzione migliore: noleggiare a lungo termine un’auto ibrida o un veicolo elettrico è un’ottima scelta per chi ha deciso di seguire uno stile di vita il più possibile orientato verso la sostenibilità ambientale. Senza dimenticare che in molte città possono viaggiare solo le auto elettriche: averne a disposizione una significa quindi potersi muovere liberamente nelle aree urbane e nei centri cittadini.

Il servizio di noleggio a lungo termine è ideale sia per chi ha bisogno di un veicolo piccolo e versatile da utilizzare per le commissioni quotidiane, sia per chi viaggia molto e preferisce un’auto ibrida di ultima generazione, ecologica e sicura.

Tutto ciò che viene incluso nel contratto di noleggio auto

Il noleggio a lungo termine rappresenta un vantaggio economico poiché include una serie di servizi che consentono di viaggiarecon la normativa. Prima di tutto la manutenzione: chiunque possieda un’auto sa benissimo che è soggetta ad usura e richiede una manutenzione periodica e regolare, oltre alle eventuali riparazioni straordinarie. Un’altra spesa ricorrente per l’auto è il controllo degli pneumatici e l’eventuale sostituzione.

L’assicurazione RC Auto, come sappiamo, è un obbligo di legge e non è possibile viaggiare senza avere acquistata la polizza, ed è compresa nel canone del noleggio auto.

Inoltre, viene garantita l’assistenza su strada, che permette a chi utilizza un’auto a noleggio di viaggiare su tutto il territorio nazionale con la massima tranquillità.