L'Oroscopo di Corinne dal 23 al 29 febbraio

ARIETE: Nei prossimi giorni alternate gli oneri lavorativi o familiari a diversivi vari in quanto abbisognate di staccare la spina e rilassare i nervetti anche se due uomini, con cui trattate abitualmente, si comporteranno malamente, dovrete chiedere del denaro che vi spetta, oppure bisticcerete con un mezzo intronato. Se in ambito sentimentale i single faranno faville tra gli accoppiati si verranno a creare temporanei malintesi. Nel week end riceverete un invito gradito.

TORO: Tempi duri per i sognatori o i troppo buoni… Difatti vi scontrerete con tanta di quella stupidità ed indifferenza dal non capire dove stia il confine tra normalità e anormalità ma fatevene una ragione e godetevi appieno uno splendido attimo fuggente magari insieme a chi comprende gli stati più profondi del vostro animo… Gli appartenenti al III decano, godendo dei favoritismi di Giove, provino a giocare dei numeri al Lotto. Propensione a raffreddori.

GEMELLI: Per taluni non tutto procederà linearmente causa intoppi sbucanti dal nulla o delle questioni da definire dove di mezzo possono subentrare dei quattrini, una proprietà, dei parenti o degli incartamenti. Per altri invece la settimana scorrerà freneticamente causa le mille cose rimaste indietro e da sbrigare prima della stagione primaverile così come l’ansia e la tensione favoriranno l’insorgere di disturbi psicosomatici. Da controllare pure l’alimentazione. Domenica buffa.

CANCRO: Vi attendono giorni importanti nel corso dei quali non potrete permettervi di sbagliare soprattutto se trattasi di lavoro salute, valute o sentimenti… Per ora accontentatevi di ciò che passa il convento poi, a partire dal prossimo mese, alleggerirete un fardello, ottimizzerete un settore o gioirete per un evento. Un paio di notiziole vi lasceranno senza parole mentre il sesto senso farà centro nel comprendere le vere intenzioni di certi marpioni. Combini nel fine settimana.

LEONE: A parte ordinarie paturnie, corrucci vari, una donzella maligna e bugiardella a cui non dare credito, una tempestata di notiziole e un provvedimento da prendere eludendo tentennamenti, vi barcamenerete discretamente nel vortice della quotidianità riuscendo persino a ritagliare dei frammenti di spazio per il trastullo e l’intimità. Ottime chance per piccoli imprenditori e week end sonnacchioso e strampalato. I nati in agosto vivranno una curiosa esperienza.

VERGINE: Abbagliante e promettente questa Luna che, facendosi piena il 24 febbraio proprio nella vostra costellazione, permette di tingere le giornate di rosa, godere di minuti favoritismi, scansare un impiccio, ritrovarvi con amici, ricevere proposte intriganti o veder definirsi un’annosa questione. Ciononostante vi arrabbierete ugualmente causa il contegno di un elemento da sbarco oppure dovrete chiarire una questione privata o materiale. Domenica festaiola. Colon irritato.

BILANCIA: Grazie alla benevolenza del trigono di Marte vi caverete un pallino, piglierete la vita in maniera diversa e soprassederete sulle altrui stoltezze, tirando simultaneamente lunghi respiri di sollievo riguardo la soluzione di ciò che angustiava. Ragion per cui cacciate le fisime e guardate fiduciosi ad una stagione promettente e ricca di innovazioni fregandovene altamente di invidie, gelosie o le altrui stramberie. La casualità giocherà un ruolo prominente nelle frequentazioni.

SCORPIONE: Mollate il tiro perché essendo stanchi troverete faticoso il benché minimo sforzo fisico o mentale. Poi ci sarà chi si diverte a tenervi sulla corda ma pure qui dipenderà da voi agire di conseguenza e tirare fuori grinta, unghie e denti! Un introito si alternerà ad un esborso, un acciacco andrà lenito e ad un tipo abbietto darete il benservito… Pensate in positivo e non pretendete troppo da voi stessi anche perché state già dando più di quanto dovreste. Sabato molto movimentato.

SAGITTARIO: Tra alti e bassi i giorni scorreranno velocemente giungendo a domenica con una gran voglia di pisolare o starvene in santa pace. La quadratura del severo Saturno potrebbe arrecare degli imprevisti, delle sviste, dimenticanze, sbagli in conteggi o comunicati strampalati. Occhio pure ai furtarelli o ai piccoli infortuni: insomma la prevenzione non sarà mai troppa in qualsiasi settore! Tra giovedì e lunedì succederanno accadimenti buffi o qualcheduno vi farà incavolare.

CAPRICORNO: Un po’ titubanti e di umore variabile non saprete come agire nei confronti di una situazione richiedente temperanza e moderazione però nel complesso non avrete di che lamentarvi a parte fastidi di comune amministrazione e una novella destante uno spizzico di agitazione. Una nota stonata proverrà da una mezza bidonata, uno sborso impensato o una fregatura in agguato. Tendenza a spaccare aggeggi o necessità di doverne aggiustare. Subbugli tra coppiette.

ACQUARIO: Con Marte in poppa potete permettervi di osare, buttarvi nella mischia, confidare in appoggi, avere le vostre piccole rivincite, indipendentemente da quella noiosa fiacca colpente a tradimento. Vi toccherà pure incoraggiare un soggetto o sostenerlo in un progetto, riparare o cambiare un arnese malfunzionante, spendere dei soldini per un regalino o per qualcosina inerente l’abitazione. Non da escludere confutazioni con un Ariete, Gemelli o Scorpione.

PESCI: La riflessione non sarà mai eccedente in un periodo piuttosto complicato dove muovere un passo falso è più facile di quanto immaginiate…Siate quindi cauti in ogni trattativa e non pigliate per oro colato ciò che vi verrà riferito! Oltretutto qualcosa rode dentro ma per il momento non ve la sentite di piantar su un quarantotto facendo così buon viso a cattivo gioco. Cosina carina da organizzare insieme ad una deliziosa personcina. Nel week end concedervi un fuori porta.

Anche i rimpianti, gli sconforti, la malinconia, sotto un manto di stelle scappano via…