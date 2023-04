Ceva, un uomo investito da un treno sulla linea Torino-San Giuseppe di Cairo

. Aggiornamento 17.15: La vittima sarebbe un uomo di 52 anni.

Intanto, due autobus si sono recati a Ceva per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio verso Savona. Se ne attendono altri due, a supporto.

Dalle ore 15.17 di oggi, venerdì 28 aprile, sulla linea Torino-San Giuseppe di Cairo, la circolazione ferroviaria è sospesa in entrambe le direzioni in prossimità di Ceva per l’investimento di un uomo da parte di un treno.

A farlo sapere è Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).

Le autorità competenti sono sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Sul luogo dell'investimento squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento e da Mondovì.

I treni che hanno dovuto fermare la propria corsa sono al momento fermi presso la stazione di Ceva. In questi minuti Rfi sta operando per organizzarne il trasferimento e riprogrammare l’offerta ferroviaria.

Articolo in aggiornamento.