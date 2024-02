Asti-Cuneo, il 1° marzo entrerà in funzione il free flow. "Ci sarà una campagna informativa"

Manca poco più di una settimana e dal 1°marzo entrerà in funzione il sistema di pedaggiamento free flow sulla tratta Alba Est (Castagnito) e Asti (località Rocca Schiavino) della A33 Asti-Cuneo.

In questi giorni molti utenti stanno telefonando al numero 800.033.021 che fornisce informazioni e supporto agli utenti sui costi, le tratte e le modalità di pagamento ma che non consente il pagamento telefonico del pedaggio. Nei prossimi giorni paritrà anche un'apposita campagna informativa che fornirà tutti i dettagli.

La mappa

Il sistema di pagamento avverrà grazie all’identificazione e alla classificazione del veicolo al suo passaggio sotto i portali di rilevamento, consentendo il calcolo automatico dell'importo dovuto dall’utente per il tratto autostradale effettivamente percorso.

Chi percorrerà il tratto autostradale da Asti, località Rocca Schiavino, fino a Costigliole/Govone pagherà il tratto effettivamente percorso, incluso il segmento fino a Isola d’Asti.

L’utente che imbocca l’autostrada da Asti, località Rocca Schiavino, dovrà corrispondere il pedaggio se il suo viaggio proseguirà oltre lo svincolo di Isola d’Asti. Il segmento autostradale fino a Isola d’Asti rimarrà libero per le percorrenze locali per coloro che transiteranno esclusivamente sotto il portale 1

Come pagare

Le persone che utilizzano un dispositivo di telepedaggio (come Telepass, Unipol, Axxés, DKV, Toll Ticket) saranno automaticamente identificate dai portali di rilevamento e il pedaggio sarà addebitato secondo le modalità concordate con il fornitore del servizio. Chi non dispone di un dispositivo di telepedaggio potrà pagare online entro 15 giorni dall’avvenuto passaggio, registrandosi al sistema Conto Targa o regolarizzando la propria posizione come utente ospite.

Nel sito saranno disponibili per il pagamento i transiti effettuati entro le 24h dall’avvenuto passaggio in autostrada. Inoltre, sarà possibile regolarizzare il pedaggio recandosi all’infopoint che verrà aperto presso gli uffici della concessionaria a Govone o presso due terminali di pagamento che verranno predisposti nelle aree pubbliche della città di Alba e di Asti.