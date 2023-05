Maltempo, a Mondovì caduta massi in via Cornice e allagamenti in via Torino

Divesi i disagi che si stanno registrando in queste ore sul territorio comunale. Uno smottamento con caduta massi si è verificato in via della Cornice: per ragioni di sicurezza è stato chiuso al transito pedonale la scala che porta all’Altipiano. Nella notte chiuso al traffico chiuso piazzale Giardini ai Ravanet, mentre nei giorni scorsi in via precauzionale erano già state disposte la chiusura di via Pascomonti e via del Cottolengo.