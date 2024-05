Violenti temporali in arrivo: quasi tutta la Granda in allerta gialla

Sarà un'altra settimana di perturbazioni e temporali improvvisi, almeno per la prima parte. Già da stasera buona parte della Granda sarà interessata dall'allerta gialla, con precipitazioni anche forti, raffiche di vento sostenute e locali grandinate.

Saranno possibili frane, smottamenti e anche contenute esondazioni dei rii minori.

Tutto questo a causa di una circolazione depressionaria avente il minimo tra il golfo di Biscaglia e la Francia sudoccidentale. Il suo avvicinamento all’arco alpino determinerà un’intensificazione del flusso di aria umida da sud in quota sul Piemonte, favorendo la formazione di nubi cumuliformi nel pomeriggio odierno in prossimità dei rilievi, in particolare sull’Appennino ove ci sarà la convergenza tra lo scirocco presente sul mar Ligure e il flusso da est, nordest sulla Pianura Padana.