Morto a 47 anni per un malore: lutto a Faule per la scomparsa improvvisa di Davide Bono

Faule in lutto per la morte improvvisa di Davide Bono, 47 anni. L’uomo è mancato ieri, domenica 25 febbraio, nella sua abitazione per un malore. Era dipendente del pastificio Rana di Moretta, molto benvoluto sia in azienda che in paese.



“La nostra comunità è sgomenta per l’improvvisa morte di Davide – le parole del sindaco di Faule Giuseppe Scarafia – . Era una persona gioviale, disponibile e benvoluto da tutti in paese. Era impegnato nel volontariato nell’associazione donatori di sangue Avis di Faule e in passato era stato anche nella nostra Pro Loco. A nome dell’amministrazione comunale esprimo il nostro cordoglio alla famiglia”.



Davide Bono lascia la moglie Valentina con la figlia Nicole, la mamma Luciana, il fratello Sergio con la moglie Liliana, le nipoti Ingrid e Sole, le zie Marisa e Susanna, la suocera Piera Anna assieme ai parenti.



Il rosario sarà recitato domani, martedì 27 febbraio alle 20,30 nella chiesa parrocchiale di San Biagio a Faule, dove mercoledì 28 febbraio, alle 15 avrà luogo il funerale partendo dall’abitazione di via Monera 10 alle 14,45.



La salma sarà tumulata nel cimitero di Faule.