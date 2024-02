Come scegliere la polizza RC Auto: alcuni consigli

La polizza RC Auto rappresenta un obbligo legale che ogni conducente deve sottoscrivere prima di mettersi alla guida di un veicolo, in quanto garantisce la copertura dei danni causati a terzi in caso di incidente, previo pagamento di un premio annuale da parte dell’assicurato. Il calcolo assicurazione auto non è semplice, si tratta di un processo complesso che richiede la valutazione attenta di diversi fattori. Pertanto, è fondamentale comprendere come scegliere quella più confacente alle proprie esigenze e soprattutto come fare il calcolo preventivo assicurazione auto con targa al fine di trovare la soluzione adatta ai propri requisiti.

Controllare le formule di guida

La prima cosa da considerare, per ottenere il preventivo rc auto online adatto alle proprie necessità, sono le formule di guida. Alcune proposte, infatti, potrebbero sembrare più convenienti, ma presentano dei rischi da valutare attentamente. Una polizza con guida esclusiva, ad esempio, prevede che l’auto debba essere guidata solo dal conducente indicato, senza eccezioni. In questo caso il risparmio può essere rilevante, ma in caso di sinistro che coinvolge un conducente diverso, l’assicurazione può richiedere il pagamento del danno all’assicurato. La guida esperta, invece, consente solo agli automobilisti in possesso di determinati requisiti di potersi mettere alla guida del veicolo. Gli esperti, in questo caso, sono coloro che hanno conseguito la patente da almeno due anni e hanno un’età superiore ai 26 anni, anche se alcune compagnie fissano il limite a 28 anni. La guida libera, invece, è una formula che consente a chiunque di guidare il veicolo assicurato

Le coperture aggiuntive

Per calcolare l’assicurazione auto è fondamentale considerare anche le coperture aggiuntive che consentono di tutelare maggiormente l’automobilista. Tra le diverse garanzie accessorie è possibile citare:

Infortuni al conducente : se l’automobilista è responsabile di un sinistro, non viene tutelato dalla polizza RC auto. Aggiungere questa garanzia al contratto assicurativo, invece, consente di ricevere un rimborso in caso di spese ospedaliere oppure un indennizzo per situazioni più gravi;

: se l’automobilista è responsabile di un sinistro, non viene tutelato dalla polizza RC auto. Aggiungere questa garanzia al contratto assicurativo, invece, consente di ricevere un rimborso in caso di spese ospedaliere oppure un indennizzo per situazioni più gravi; Atti vandalici: questa copertura consente di tutelarsi per danni alla vettura ed è utile principalmente se il veicolo è molto costoso oppure se si tende a lasciarlo incustodito;

questa copertura consente di tutelarsi per danni alla vettura ed è utile principalmente se il veicolo è molto costoso oppure se si tende a lasciarlo incustodito; Assistenza stradale: è una garanzia accessoria che risarcisce le spese sostenute per il recupero del veicolo da parte di un carroattrezzi e il trasporto presso un’officina in caso di incidenti o improvvisi malfunzionamenti dell’auto;

è una garanzia accessoria che risarcisce le spese sostenute per il recupero del veicolo da parte di un carroattrezzi e il trasporto presso un’officina in caso di incidenti o improvvisi malfunzionamenti dell’auto; Kasko: è una tutela che copre i danni provocati dall’automobilista stesso al proprio veicolo, sia in caso di coinvolgimento di altri veicoli che in caso di sbandate, uscite di strada accidentali, ecc. Invece, la mini-kasko è limitata ai sinistri in cui il conducente è responsabile e coinvolge altre vetture;

è una tutela che copre i danni provocati dall’automobilista stesso al proprio veicolo, sia in caso di coinvolgimento di altri veicoli che in caso di sbandate, uscite di strada accidentali, ecc. Invece, la è limitata ai sinistri in cui il conducente è responsabile e coinvolge altre vetture; Cristalli: la polizza cristalli è spesso inclusa nella kasko, mentre altre compagnie richiedono di stipularla separatamente. Ad ogni modo, si tratta di una garanzia che permette di ottenere un risarcimento se i vetri del veicolo (quindi il lunotto, il parabrezza ed i finestrini) vengono danneggiati, per provvedere alla sostituzione oppure alla riparazione, se possibile.

In poche parole, prima di effettuare un preventivo con targa è necessario valutare le proprie necessità e considerare di optare anche per coperture aggiuntive che permettono una maggiore tranquillità al volante