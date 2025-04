Sette mesi fa un drammatico incidente a Castelletto Stura, oggi il grazie a chi li ha salvati

Famiglia Martini: padre e figlio, 63 e 34 anni.

Dobbiamo tornare indietro di oltre sette mesi, quando a Castelletto Stura - era il 6 settembre del 2024 - entrambi caddero da un tetto.

Le cause, scrivemmo il giorno del grave incidente, erano in fase di accertamento.

Poco conta adesso che cosa avvenne in quel tragico giorno.

Entrambi gravemente feriti, in particolare il padre, che venne trasferito in codice rosso al CTO di Torino, ora stanno bene.

E hanno voluto dire grazie.

Per le cure ricevute da parte di tutto il personale medico e ospedaliero e volontario che opera nella Croce Bianca di Fossano, al CTO di Torino, all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, all'Asl CN1, al Montserrat di Caraglio e a Stella del Mattino di Boves.

Non vogliono raccontare niente, solo ringraziare chi li ha accompagnati in questo lungo percorso di ritorno alla vita e in famiglia.

Dopo un'esperienza del genere, c'è sempre un prima e un dopo. E quando si ha la fortuna di poter vivere quel dopo, la gratitudine verso chi lo ha permesso e, in generale, verso la vita, ne diventa il fil rouge.