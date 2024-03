Diluenti nitro antinebbia: che cosa sono e a che cosa servono

Un diluente al nitro è un prodotto che non può mancare quando devi prenderti cura del legno e anche degli utensili che utilizzi durante il tuo lavoro o hobby. Oggi vediamo insieme più nel dettaglio che cos'è un diluente al nitro antinebbia e a che cosa serve, specificando anche le principali differenze con prodotti simili come l'acquaragia.

Che cosa sono i diluenti nitro

Quando si parla di diluente nitro, si fa riferimento a un prodotto indispensabile per curare il legno poiché si tratta di un diluente per le vernici alla nitrocellulosa e tutti gli altri prodotti al nitro come le tinte che senza questo diluente possono essiccare rapidamente impedendoti di portare a termine il lavoro.

È composto da elementi come chetoni, alcoli, acetati che sono in grado di diluire tutti i prodotti nitro specifici per la cura del legno. Durante la fase di verniciatura di tutte le parti in legno, conviene sempre avere a portata dei diluenti nitro specifici che ti permettono di ottenere un risultato professionale anche a casa.

A che cosa serve un diluente al nitro

Come appena accennato, il diluente al nitro serve per creare un fondo quando devi verniciare il legno. Dona maggiore omogeneità al legno che quindi risulta ancora più bello. In altre parole, un diluente al nitro antinebbia sublima le caratteristiche estetiche del legno che viene impiegato non solo per la sua resistenza e durabilità, ma anche per i bellissimi colori, sfumature, venature, nodi che solo la natura sa realizzare.

Non è però finita qui perché un diluente al nitro può essere impiegato anche nel momento in cui devi pulire gli strumenti di lavoro dopo l’uso, in particolare per eliminare tutti i residui rimasti sui pennelli. Dopo aver steso le vernici sui prodotti in legno, assicurati sempre di pulire bene i pennelli perché possano essere riutilizzati in seguito. L'acqua da sola non riesce a togliere la vernice dalle setole del pennello o dai rulli ma ti occorre un prodotto specifico in grado di diluirla proprio come i diluenti al nitro antinebbia.

Si tratta di un prodotto professionale ma che anche gli hobbisti possono impiegare ogni volta che devono trattare elementi in legno come scuri, infissi, avvolgibili, mobili di ogni tipo o addirittura strutture più grandi come casette in legno per l’esterno.

Quali sono le differenze principali tra diluente al nitro e acquaragia

Spesso succede che nel linguaggio di uso comune il diluente al nitro venga confuso con l'acquaragia. In realtà, quest'ultimo prodotto ha uno scopo leggermente diverso. Infatti, l'acquaragia si utilizza soprattutto per diluire tutte le cere solide per il legno. Puoi far ricorso all'acquaragia anche durante la verniciatura, in particolare quella con solventi sintetici, di elementi come portoni e cancelli. Si usa altresì per pulire pennelli e rulli poiché elimina ogni residuo di vernice o cera come quelle appena descritte.

Al contrario, un diluente a nitro si impiega in altri casi cioè per diluire le vernici al nitro e preparare un fondo sulle parti in legno da trattare.