Regionali, Alberto Cirio ufficialmente candidato presidente per il centrodestra

Alberto Cirio è ufficialmente il candidato presidente del centrodestra per le Regionali 2024 in Piemonte. Dopo la sconfitta di Paolo Truzzu in Sardegna (fortemente voluto da Meloni), questa sera Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e UDC hanno sciolto le ultime riserve in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

"I presidenti che hanno ben governato"

“I presidenti di Basilicata, Piemonte e Umbria - si legge in una nota - che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali. Si tratta della conferma del presidente Vito Bardi per la Lucania, del presidente Alberto Ciro per il Piemonte e della presidente Donatella Tesei per l'Umbria”.

A poco più di 24 ore del risultato elettorale sardo, dove Alessandra Todde del Pd-M5S si è imposta sul sindaco di Cagliari Truzzu, Roma ha deciso di ufficializzare le ultime candidature. Dopo le tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia per il voto nell'isola, il centrodestra ha voluto lanciare un chiaro messaggio di unitarietà. Ma soprattutto di riconferma, cosa che non era accaduto in Sardegna, dove Meloni aveva imposto Truzzu bloccando la ricandidatura del leghista Christian Solinas.