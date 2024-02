Uno spazio pubblico alla memoria di Don Valentino Vaccaneo. Il sindaco Bo: "Accelereremo l'iter"

"Voglio rinfrescare quella che era un'interrogazione che avevo fatto a settembre 2022 , dove c'era stata la disponibilità da parte dell'Amministrazione di individuare uno spazio pubblico alla memoria di don Valentino Vaccaneo. E visto che c'era stata l'accettazione da parte del sindaco di questa proposta capire a che punto era e se erano state individuate delle aree idonee": questa l'interrogazione presentata dal consigliere Fabio Tripaldi, di "Alba Città per Vivere”.

Il primo cittadino Carlo Bo è stato molto sincero: "Sì, effettivamente dopo l'interrogazione ne avevamo discusso in Giunta, ma poi non ho dato seguito. È stata una mia dimenticanza, me ne assumo la responsabilità. Quando ho letto l'interrogazione del consigliere, l'ho chiamato immediatamente scusandomi perché effettivamente nel frattempo è passato un anno".

Il sindaco ha poi proseguito: "Abbiamo convocato la Commissione toponomastica, così da fare un primo passaggio, la prossima settimana, anche con i capigruppo per cercare di valutare quelle che possono essere le proposte. Credo che don Valentino sia stata una persona che ha fatto veramente tantissimo per la nostra città e per le persone in difficoltà. Dobbiamo agire velocemente e realizzare questo progetto entro la fine della consiliatura”.