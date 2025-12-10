Fratelli d’Italia: Maurizio De Lio nominato responsabile provinciale del dipartimento “Coordinamento Autonomie Locali

Un nuovo capitolo si apre per Fratelli d’Italia nella provincia di Cuneo. Maurizio De Lio è stato nominato responsabile provinciale al dipartimento “Coordinamento Autonomie Locali”. Un incarico di grande responsabilità che De Lio accoglie con entusiasmo e determinazione.

In un'intervista esclusiva, De Lio ha espresso la sua gratitudine per la fiducia ricevuta. "Voglio ringraziare sinceramente il coordinatore provinciale William Casoni, l’Assessore regionale Paolo Bongioanni e il consigliere provinciale Rocco Pulitanó per aver creduto in me. Il loro supporto è stato fondamentale", ha dichiarato.

Ma la sua gratitudine non si ferma qui.

De Lio ha voluto riconoscere anche l'apporto di alcuni membri del partito: "Un grazie speciale va a Tomasiello Giuseppe, Cuteri Claudio, Buttieri Marco e Busso Eleonora. La loro continua disponibilità e il loro sostegno mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo".

Il nuovo incarico vedrà De Lio attivamente impegnato nel quadrante che comprende Fossano, Savigliano, Racconigi, Saluzzo e le sue Valli. "Sono pronto a lavorare sodo per ripagare la fiducia del partito. La mia priorità sarà quella di ascoltare le esigenze delle comunità locali e promuovere iniziative che possano migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini". Ha poi aggiunto con determinazione:” Molti Comuni di queste zone andranno nel prossimo biennio a elezioni e noi dovremo farci trovare pronti.”

Con questa nomina, Fratelli d’Italia punta a rafforzare la propria presenza sul territorio, consapevole delle sfide che attendono il partito nei prossimi mesi. Maurizio De Lio, con la sua esperienza e il suo impegno, si prepara a guidare un percorso di ascolto e partecipazione attiva, affinché le autonomie locali possano avere voce e rappresentanza.

La comunità politica cuneese guarda con interesse ai prossimi sviluppi, certa che De Lio saprà affrontare con competenza e passione questo nuovo incarico.