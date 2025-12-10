Aree Interne, La Nostra Provincia replica a Patto Civico per la Granda: «Basta cortine fumogene, servono atti concreti»

Riceviamo a pubblichiamo:

"Abbiamo letto con attenzione il comunicato diffuso da Pietro Danna, Silvano Dovetta, Ivana Casale e Vincenzo Pellegrino, che non può non aver avuto il placet del presidente Robaldo. Pur rispettandone il punto di vista, non possiamo condividere la rappresentazione secondo cui le nostre osservazioni sulle Aree Interne sarebbero 'strumentali'.



Preferiamo attenerci ai fatti: ad oggi non risulta alcun provvedimento formale della Regione Piemonte che ripristini le quattro Aree Interne escluse dalla Strategia Nazionale 2021–2027. Allo stesso modo, non si registra un impegno di bilancio che possa contribuire a rimediare a una situazione che rischia di produrre un danno concreto per i territori coinvolti.



Per questo ci sorprende un comunicato preventivo che sembra voler anticipare e contestare posizioni che non avevamo ancora espresso. È un approccio che non aiuta il confronto, soprattutto su un tema così delicato e decisivo per le comunità locali.



Ci spiace anche che si provi a ricondurre il nostro lavoro a una presunta 'manovra del PD'.

Ricordiamo con serenità che La Nostra Provincia è una realtà civica autonoma, dove ogni consigliere e consigliera si assume responsabilmente le proprie posizioni, senza appartenenze obbligate. È questa autonomia che porta molte amministrazioni, associazioni e cittadini a riconoscersi nel nostro impegno.



Se davvero vogliamo mettere al centro le Aree Interne, il terreno comune è semplice: chiedere insieme atti concreti, trasparenti e tempestivi. La provincia vive una fase complessa che richiede attenzione e rigore nelle scelte. Da parte nostra continueremo a lavorare ogni giorno con spirito costruttivo, senza tacere i problemi per ossequio al governo di turno, con l’unico obiettivo di rappresentare i bisogni dei territori e di non lasciare indietro nessuna comunità.



La Nostra Provincia"