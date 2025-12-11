Il sindaco di Genola Flavio Gastaldi nel Consiglio Direttivo Regionale di Anci Piemonte

Ancora un ruolo istituzionale nell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) Piemonte per l’onorevole ex deputato e sindaco di Genola Flavio Gastaldi.

Dopo un precedente ruolo nell’allora Ufficio di Presidenza in qualità di vicepresidente di Anci Piemonte (dal 2019 all’ottobre 2024), con delega alle Politiche Istituzionali, alle Riforme e alle Politiche Giovanili, ora Gastaldi entrerà nel Consiglio Direttivo Regionale di Anci Piemonte.

L’atto di surroga è stato deliberato lo scorso 2 dicembre 2025.

«Sono onorato e grato che l’Ufficio di Presidenza abbia espresso unanimità sulla mia nomina» dichiara Gastaldi. «La convergenza completa sul mio nome è un segno di grande fiducia istituzionale che ricambio con l’impegno a mettere la mia esperienza al servizio di tutti gli Enti locali piemontesi. Desidero ringraziare l’intero Ufficio di Presidenza e gli uffici per la rapidità con cui hanno gestito questa fase di riorganizzazione, garantendo stabilità e continuità operativa all’Associazione.»

L’impegno di Gastaldi è di voler proseguire il percorso avviato in questi anni, con particolare attenzione alle esigenze delle amministrazioni locali: «Nel Consiglio Direttivo porterò non solo la voce del Cuneese, ma anche le istanze e le difficoltà concrete dei piccoli Comuni. È essenziale semplificare la burocrazia e dare una spinta reale alle Unioni dei Comuni, premiando chi riesce a farle veramente funzionare in termini di servizi ai cittadini.»

La presenza di Gastaldi nel CDR rafforza inoltre la sinergia tra Anci e le strutture territoriali, grazie ai suoi incarichi di presidente dell’Unione del Fossanese e presidente del Distretto Nord-Est dell’Asl Cn1. Ruoli che gli garantiscono una visione diretta e aggiornata delle sfide dell’associazionismo intercomunale e della sanità territoriale.