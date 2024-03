A Savigliano è tutto pronto per la “Just The Woman I Am... on the road”

È tutto pronto a Savigliano per la “Just The Woman I Am... on the road”, camminata benefica a favore della ricerca, in programma per la mattinata di domenica 3 marzo.

L'iniziativa si svolgerà contemporaneamente alla “Just The Woman I Am” di Torino, che dal 2014 raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Il Comune di Savigliano ha aderito al progetto, grazie al coinvolgimento di un gruppo di partners, proponendo un tragitto di circa 5 Km, con ritrovo alle 10 presso Parco Graneris (lato Viale Gozzano). Il punto di arrivo, inizialmente previsto in parco Graneris, è stato modificato considerate le avverse previsioni meteo di tutta la settimana, presso l’Ala Polifunzionale.

Il percorso è facilmente scaricabile, oltre che dal sito del Comune, anche inquadrando il Tq Braille sui manifesti e locandine distribuite in città; il Tq Braille permette anche ai non vedenti di scaricare il percorso.

È ancora possibile iscriversi, senza la garanzia del kit (pettorale e maglietta), presso una delle associazioni sotto elencate, scaricando il modulo di partecipazione dal sito internet del Comune di Savigliano.

- Mai+sole: tel. 0172/710926, e-mail info@maipiusole.it

- Cai Rosa: tel. 347/3307094, e-mail info@caisavigliano.it

- Auser: tel. 0172/715137, e-mail ausersavigliano@gmail.com

- Kalipè Asd, presso la Palestra Duke: tel. 389/2395981, e-mail info@kalipeasd.com

- Proloco Savigliano: tel. 338/8803215, e-mail proloco.savigliano@gmail.com

- Ashas Onlus: tel. 0172/31214, e-mail segreteria@ashas.it

Sarà possibile anche iscriversi la mattina stessa della manifestazione, anche in questo caso senza la garanzia del kit. La quota di iscrizione è di 20 euro: le somme raccolte saranno destinate alla ricerca sul cancro

Per informazioni visitare il sito www.comune.savigliano.cn.it, oppure contattare l'Ufficio Sport del Comune allo 0172. 710247.