Professioni sanitarie, l'ASL Cn1 prosegue con gli incontri di orientamento

L’Ordine TSRM-PSTRP, che include 18 professioni sanitarie, in collaborazione con gli Ordini degli infermieri, dei fisioterapisti e delle ostetriche ha promosso un evento di orientamento scolastico delle scuole secondarie superiori (IV e V anno) della provincia di Cuneo.



All’organizzazione, oltre ai promotori, hanno preso parte il Provveditorato agli studi, la consulta studentesca, l’Asl Cn1 e Cn2, l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e le università presenti con le loro sedi distaccate (UNITO e UNIUPO).



Dopo l’avvio dell’iniziativa con l’incontro a Verduno, domani sarà la volta dell’ospedale di Cuneo (con orario 9-13 e 14-16), mentre sabato 9 marzo l’appuntamento è all’ospedale di Mondovì (orario 9.00-13.00) e il 16 all’ospedale di Savigliano (9/13).



Spiegano gli organizzatori: “Per la prima volta verranno messe in luce le 22 professioni sanitarie, anche le meno note, frutto di una sinergia tra Ordini, Università, Aziende ospedaliere, Provveditorato e territorio per rispondere ad una richiesta sempre più concreta dei giovani: quella di soddisfare il desiderio di scegliere il loro futuro con una maggior consapevolezza”.