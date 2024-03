Esperti: altseason imminente, ma quale criptovaluta in prevendita potrebbe fare il botto?

Giovedì il Bitcoin è salito per il sesto giorno consecutivo, superando i 62.000 dollari per la prima volta dal novembre 2021, spinto dai flussi verso i nuovi ETF spot statunitensi e in vista del prossimo halving di aprile.

Il mercato totale delle criptovalute ha superato i 2.300 miliardi di dollari grazie ai recenti rialzi di Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE). Tuttavia, con un'importante stagione di Altcoin all'orizzonte, sulla base dell'analisi tecnica e fondamentale, di seguito sono elencate le migliori Altcoin in prevendita che potrebbero esplodere dopo il lancio.

eTukTuk: una crypto che guarda a un futuro ecologico

eTukTuk è un innovativo progetto che mira a rivoluzionare il settore dei trasporti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, attraverso l'uso della tecnologia blockchain. Il progetto si concentra sull'implementazione di veicoli elettrici, stazioni di ricarica e sistemi AI ottimizzati per ridurre le emissioni di carbonio e promuovere uno stile di vita più sostenibile.

Utilizzando una rete decentralizzata, eTukTuk cerca di incentivare una vasta comunità di autisti, proprietari di stazioni di ricarica, sviluppatori e altri contribuenti attraverso l'emissione del token $TUK, disponibile sia sulla BNB Chain che su Cardano. Questo approccio multi-chain mira a promuovere l'inclusività, consentendo a chiunque di partecipare al progetto.

La prevendita di eTukTuk ha attirato notevole interesse, superando la soglia di 1,5 milioni di dollari e continuando a guadagnare slancio. Strutturata in diverse fasi, la prevendita offre agli investitori l'opportunità di acquistare il token TUK a prezzi scontati, con il prezzo del token che aumenta man mano che più fondi vengono raccolti. Al momento della stesura, i token TUK sono disponibili al prezzo di soli 0,0275 dollari.

Gli investitori possono anche mettere in stake i token acquistati per generare rendimenti fino al 152%, con oltre 32 milioni di token TUK già in stake. Una volta conclusa la prevendita, il team di sviluppo di eTukTuk pensa di quotare il token TUK su importanti exchange crypto, aumentando così la liquidità e l'accessibilità per gli investitori.

Scopri eTukTuk

Scotty the AI: l’intelligenza artificiale al servizio dell’utente

Scotty the AI è un progetto innovativo nel campo delle criptovalute, che si propone di rivoluzionare l'industria attraverso l'integrazione dell'intelligenza artificiale decentralizzata. La piattaforma offre una soluzione avanzata per la sicurezza della blockchain, utilizzando algoritmi AI per individuare e prevenire attività dannose e hacker malintenzionati.

Oltre alla sicurezza, Scotty the AI presenta una solida proposta di valore, offrendo ai suoi investitori la possibilità di partecipare allo staking. Attraverso lo staking, gli investitori possono bloccare i loro token $SCOTTY nella rete per ricevere ricompense sotto forma di interessi, contribuendo così alla sicurezza e alla stabilità della piattaforma.

La tokenomica di Scotty the AI è stata progettata per promuovere una distribuzione equa dei token e incentivare il coinvolgimento della community. Con il 30% dell'offerta totale destinata alla prevendita e il restante 70% destinato a scopi come lo staking, il marketing e lo sviluppo dell'ecosistema, il progetto mira a garantire una crescita sostenibile e a lungo termine.

Il token SCOTTY non solo funge da mezzo di scambio sulla piattaforma, ma rappresenta anche un'opportunità per gli investitori di partecipare attivamente alla governance e allo sviluppo della rete, contribuendo così alla sua crescita e alla sua adozione su larga scala. Al momento, è disponibile al prezzo di 0,0063 dollari.

Scopri Scotty the AI

Green Bitcoin: la versione ecologica del Bitcoin

Green Bitcoin ha catturato l'attenzione del mondo delle criptovalute con il suo innovativo modello di staking gamified, raccogliendo oltre 1 milione di dollari nella sua fase prevendita attualmente in corso.

Il progetto si propone di combinare l'eredità del Bitcoin con l'architettura sostenibile di Ethereum, introducendo un token nativo, $GBTC, che utilizza la tecnologia ERC-20. Questo modello di staking sostenibile, chiamato "Gamified Green Staking", consente agli utenti di guadagnare reddito passivo in base alla dimensione del loro investimento. Attraverso previsioni accurate sul prezzo di Bitcoin, è possibile aumentare ulteriormente i guadagni promuovendo l'interazione della comunità.

L'ecosostenibilità è una priorità chiave del progetto, con un meccanismo di consenso Proof-of-Stake (PoS) che richiede solo una frazione dell'energia necessaria per il mining di Bitcoin. Inoltre, il processo di staking stesso è incentrato sull'approccio "green", premiando le previsioni accurate che rientrano in una zona verde designata.

La tokenomica di Green Bitcoin prevede una distribuzione equa dei token, con il 40% dell'offerta destinato agli acquirenti della prevendita e il restante 60% suddiviso tra incentivi allo staking, marketing, listing e iniziative per la community. Questa struttura mira a promuovere l'adozione a lungo termine e l'impatto concreto nel mondo reale, offrendo un percorso chiaro per ottenere rendimenti attraenti attraverso un'interazione eco-sostenibile con la piattaforma.

Scopri Green Bitcoin