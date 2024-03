Grande successo per lo spettacolo "Un sorriso per Giorgia" a Mondovì: si replica a Cuneo

Una serata veramente eccezionale, quella di sabato 2 marzo al rinnovato Teatro Baretti di Mondovì. Al cospetto di un numerosissimo e caloroso pubblico (teatro esaurito in ogni ordine di posto) è andato in scena il primo appuntamento di “Un sorriso per Giorgia”, la manifestazione in memoria della piccola Giorgia Cavarero che da ben 17 edizioni coniuga divertimento, solidarietà e beneficenza sul territorio del Monregalese e del Cuneese.

Uno spettacolo a tutto tondo – musica, gag, canto corale, show, ma anche momenti introspettivi di riflessione per tutti – quello allestito grazie alle grandi performances dei Trelilu – con il loro nuovo spettacolo ‘Mai a basta!’-, dei 25 coristi della compagine fossanese “Voci fuori dal coro” e della “Cricca delle drag”, il duetto formato da Lucrezia Borkia e Crispy Mc Bacon (da Italia's got talent) che hanno letteralmente infiammato ed entusiasmato il pubblico presente al “Baretti”.

La serata è stata impreziosita dagli interventi delle autorità presenti, degli organizzatori, e della famiglia di Giorgia – il papà Silvio, la mamma Stefania, il fratello Mattia – che hanno illustrato la destinazione dei proventi che saranno devoluti in beneficenza organizzate in questo 2024. Quest’anno l’evento è rientrato nel circuito del Carlevé ‘d Mondovì. Quanto raccolto nelle due serate andrà a garantire un sostegno economico ai Licei di Mondovì a supporto di un coro inclusivo e di un corso di ceramica del Liceo Artistico. Si vuole inoltre contribuire all’acquisto di una nuova automobile per la sezione di Cuneo della LILT, sodalizio con il quale “Un sorriso per Giorgia” rinnova la collaborazione.

Ora è il momento del secondo appuntamento dell’iniziativa, che è in calendario per giovedì 7 marzo (inizio alle ore 21) nella prestigiosa cornice del Teatro “Toselli” di Cuneo. Sono ancora a disposizione gli ultimi posti: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0174 552192 e 0171 697057.

Un ringraziamento dagli organizzatori alla Famija Monregaleisa 1949, ai comuni di Mondovì