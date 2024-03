Pronto soccorso Ceva, Icardi: "Nessun cambio di rotta, spiace che lo si voglia trasformare in tema da campagna elettorale"

"Non c’è nessun cambio di rotta, nessuno spot elettorale, niente che sull’ospedale di Ceva non abbia già detto e scritto in almeno altre tre occasioni negli ultimi quattro mesi. Riguardo all’apertura del Pronto Soccorso h24, ribadisco quanto affermato fin dall’incontro a Ceva del 15 novembre scorso (foto) e cioè che si tratta di un provvedimento inserito nella programmazione sanitaria regionale, legato al reperimento delle risorse umane necessarie a garantire il servizio in sicurezza, ventiquattrore al giorno, sette giorni su sette".

Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi, rispondendo all’intervento del Gruppo Co.Di.Ce sul Pronto Soccorso di Ceva .

"Mi stupisce e mi spiace – prosegue l’assessore – che il Gruppo Co.Di.Ce torni così insistentemente e frequentemente su questo argomento, quasi a volerlo a tutti i costi trasformare in un argomento da campagna elettorale. In ogni caso, se occorressero ulteriori chiarimenti, sono disponibile a un incontro in Assessorato".