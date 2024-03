Cuneo, i musei civici nella rete "Lilliput"

Da sabato 16 marzo, per festeggiare l’imminente ricorrenza della Festa del papà, le giovani famiglie con bambini in visita ai Musei civici di Cuneo avranno gratuitamente a disposizione nuovi strumenti e percorsi di visita mirati, realizzati grazie alla collaborazione e al coordinamento di Lilliput, a piccoli passi nei musei.



I nuovi sussidi alla visita consistono in una scheda per famiglie che guiderà i visitatori in tre punti o tappe del museo, dove ad attenderli ci sarà l’immagine dell’animale-guida del museo, un simpatico lupo per il Museo Civico e un grazioso cagnolino per il Museo Casa Galimberti. In ciascuna delle tre tappe sarà possibile svolgere un’attività con tutta la famiglia servendosi di un kit per il “perfetto esploratore-visitatore” che verrà gratuitamente consegnato all’inizio del percorso. Dall’imitazione collettiva del “ballo delle sciabole” davanti all’omonimo dipinto delle collezioni del Museo Civico agli scatti fotografici con sfondo in stile “famiglia Galimberti”.



Le nuove possibilità di visita specificatamente indirizzate al pubblico delle famiglie sono state realizzate grazie a Lilliput, a piccoli passi nei musei, una rete mista di soggetti no profit, profit, enti pubblici e privati, attivi in ambito culturale e pedagogico su tutto il territorio nazionale, che si propone di contribuire a rendere i musei e i luoghi di cultura i punti cardine per la crescita culturale e sociale dei bambini e delle loro famiglie. Lilliput ha affiancato entrambi i musei civici cuneesi nella creazione di percorsi di visita #amisuradifamiglia consigliando diverse attività che possono essere svolte usando gli strumenti di un kit di esplorazione appositamente pensato e adattato ad ogni singolo museo aderente. Le attività proposte sono studiate per attivare i sensi, soffermarsi sulle opere, immaginare e stimolare la fantasia tutti.



“L’adesione di entrambi i Musei civici alla rete di musei di 'Lilliput, a piccoli passi nei musei', si inquadra nel più ampio raggio delle azioni poste in essere dalla Città di Cuneo attraverso il progetto Cultura 0-6 Crescere con cura, cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo e nato per promuovere e comunicare con chiarezza e immediatezza tutte le proposte culturali che la Città mette a disposizione dei bambini e di chi si occupa di loro” afferma Cristina Clerico, Assessora alla Cultura della Città di Cuneo.



Cultura 0-6 si basa sulla “Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura”, un documento redatto nel 2011 a Bologna da un gruppo di lavoro promosso da La Baracca – Testoni Ragazzi che ha coinvolto insegnanti, educatori, dirigenti scolastici e genitori, e sul “Manifesto del Sistema Infanzia” nato nell’ambito di un processo partecipato avviato a Cuneo nel 2015 che ha visto l’adesione, oltre al Comune, di altri 15 soggetti tra nidi e scuole di infanzia pubblici e privati, enti locali, enti gestori, ASO, associazioni, cooperative.



Ricordiamo gli orari di apertura:

Museo Civico di Cuneo: dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30

Museo Casa Galimberti: sabato e domenica, visite guidate alle ore 15.30 e alle ore 17