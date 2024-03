Saluzzo, le divisioni del centrodestra ricompattano il Terzo Polo nel centrosinistra

Il terremoto nel centrodestra saluzzese, dopo il passo indietro dell’avvocato Chiaffredo Peirone, sortisce un primo effetto politico: ricompatta il Terzo Polo di Azione e Italia Viva nell’area civica di centrosinistra a sostegno di Franco Demaria, candidato sindaco di “Insieme si può”.

Dopo Francesco Hellmann, segretario provinciale di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, passato nelle fila di “Insieme si può”, anche Andrea Vassallo, suo omologo per quanto riguarda il partito di Carlo Calenda, ha comunicato analogo passaggio.

Vassallo, perché questa decisione?

“Saluzzo merita una scelta autenticamente civica e la candidatura a sindaco di Franco Demaria rappresenta una garanzia di esperienza amministrativa e di compattezza del progetto”.

Sembrava, in un primo tempo, che Azione fosse orientata a un percorso autonomo, poi che guardasse con attenzione al centrodestra. Sono venuti meno i presupposti?

“Non intendo fare polemica con alcuno. Non è nel mio spirito né nelle mie intenzioni. La buona amministrazione, unita all'innesto di nuove energie per la città, ritengo rappresenti la ricetta vincente per guardare al futuro”.

In quale direzione e con quali modalità?

“Occorre concentrare l'azione amministrativa dei prossimi anni su alcuni temi fondamentali: infrastrutture e trasporti, rilancio del centro storico, attenzione alle periferie, politiche culturali e giovanili”.

Sono temi che tutti dicono di voler perseguire, poi all’atto pratico ognuno coltiva gli interessi della propria bottega…

“Alle divisioni della politica preferisco un serio dibattito sulle idee e la costruzione di proposte concrete, mettendo al centro i bisogni dei cittadini e una visione di sviluppo della città. Su questo saremo al lavoro, insieme, ribadisco in una prospettiva civica”.