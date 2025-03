E’ confermata la sfilata del Carlevé ‘d Mondvì di domenica 2 marzo, dedicata ai gruppi mascherati, che saranno impegnati sul circuito con percorso: piazza Santa Maria Maggiore, via Piandellavalle, via Sant’Agostino, piazza San Pietro, via Meridiana, piazza Cesare Battisti, via Beccaria, piazza Carlo Ferrero, piazza Ellero, via Alessandria, rientro in piazza San Pietro, a partire dalle ore 14.30.

Eventuali variazioni dipendenti dalla situazione meteo verranno comunicate tempestivamente.

Nel frattempo giovedì il carnevale monregalese ha celebrato la Cena dei Lombardi, un vero e proprio “rito” antichissimo del Carlevé. Le prime testimonianze di quello che era un evento benefico risalgono addirittura al 1850. Ma forse mai quanto quest’anno l’evento è stato sentito e partecipato: oltre trecento persone erano presenti alla Cà del Moro-Christ per una serata di assoluto prestigio e con tante suggestioni. Prima tra tutte, la consegna delle “patacche di benemerito”, il riconoscimento più alto che il Carlevé ‘d Mondvì assegna a chi si è particolarmente distinto per la sua opera a favore della manifestazione.

Quest’anno le patacche sono state consegnate a Maurizio Ippoliti, Domenica Chionetti, Gianfranco Costamagna, Sara Canavese ed Alessandro Terreno.

Altro momento fortemente suggestivo è stata la “chiamata” sul palco da parte del presidente della Famija Monregaleisa 1949, Andrea Tonello, degli interpreti del presente e del passato nei vari ruoli della Corte del Moro. Erano presenti tre Mori: Mario Bosia (l’attuale), Guido Bessone e Carlo Comino; tre Imperatori: Federico Robaldo (attuale), Antonio Costamagna e Mattia Germone; quattro “Pietro”: Federico Boglio (attuale), Alessandro Terreno, Luca Sarotto, Andrea Tonello; tre “Aleramo”: Tommaso Borsarelli (attuale), Marcello Blengino, Jacopo Barbera; ben otto Béle Monregaleise: Giulia Lintura C.S. 008 Cena dei Lombardi da record: oltre 300 i commensali Sfilata dei gruppi del 2 marzo confermata! (Béla in carica), Giulia Caprifichi, Francesca Servetti, Lucia Vivalda, Francesca Battaglia, Elisa Terreno, Elisa Marchesani, Sabrina Bruno.

“Un ringraziamento speciale a tutti – ha evidenziato il presidente Tonello – per questa bella realtà che è anche una grande famiglia”. Ora per il carnevale di Mondovì è tempo di sfilate. Già detto dellla conferma di domenica 2 marzo, domenica 9 marzo invece ci sarà la sfilata con i carri allegorici sul circuito di Breo.

LE MOTIVAZIONI DELLE PATACCHE DI BENEMERITO

MAURIZIO IPPOLITI

Colonna portante della cena dei Lombardi, quest’anno con più di 60 prenotazioni gestite direttamente. Oramai non possiamo più fare a meno di te e del tuo supporto discreto ma significativo. Una patacca di benemerito per Maurizio, per ringraziarti per l’affezione che dimostri per il Carlevè ‘d Mondvì e per il tutto il lavoro svolto con meticolosità e precisione!

GIANFRANCO COSTAMAGNA

Da 10 anni menestrello della corte del Moro, una presenza importante che impreziosisce il gruppo. La famiglia e il lavoro non lo fermano: quando può lui c’è, non si mette in mostra ma si fa sentire. Una patacca di benemerito a Gianfranco, fedele e instancabile menestrello per la capacità di far gioco di squadra in una squadra che non è solo un gioco.

DOMENICA CHIONETTI

Una grande autorità con un grande cuore, operativa al nostro fianco fin dall’inizio dell’organizzazione. Precisa, preparata, a volte intransigente ma anche comprensiva se è il caso. Una figura importante che coordina la parte più delicata del Carlevè ‘d Mondvì: la sicurezza. Una patacca di benemerito alla “nostra” Comandante per dirle grazie per la professionalità ma anche per la pazienza con cui si approccia ogni anno all’evento più goliardico della città!

ALESSANDRO TERRENO

Da bambino alle sfilate in costume, da ragazzo nella Corte del Moro, da assessore supervisore di tutta l’organizzazione… insomma, una storia di amore sincera che dura da sempre! Una patacca di benemerito per ringraziare Ale, per il coinvolgimento, il supporto e l’affetto che dimostra verso il Carlevè ‘d Mondvì, un evento esuberante come lui.