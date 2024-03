L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo spiega il progetto SavorPiemonte

La Camera di commercio di Torino e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo organizzano, in collaborazione con il Laboratorio Chimico camerale, il Circolo del Design, Hackability e CalibroZero, una presentazione delle nuove iniziative e dei servizi per lo sviluppo della competitività e l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari offerti dal progetto SavorPiemonte.

Savor Piemonte, nato nel 2021, ha come obiettivo la promozione internazionale delle imprese piemontesi operanti nei comparti agroalimentare e bevande. È realizzato dalla Camera di commercio di Torino con un’ampia platea di partner qualificati. Grazie a Savor Piemonte le imprese possono sviluppare nuove collaborazioni commerciali all’estero: il progetto prevede azioni per approfondire la conoscenza dei mercati target, incrementare la visibilità dei produttori presso operatori stranieri selezionati e supportare le aziende nel perfezionamento delle proprie operazioni di export, mettendo a loro disposizione servizi e risorse qualificate per operare con successo sui mercati internazionali.

La partecipazione al progetto è gratuita.

Nella giornata di venerdì 8 marzo – aperta a tutte le imprese piemontesi – saranno raccontate le iniziative realizzate e i risultati raggiunti, anche attraverso testimonianze aziendali e casi di successo. Sarà anche l’occasione per raccogliere nuove candidature al progetto da parte delle aziende interessate.

Tutte le informazioni su: www.to.camcom.it/savor-piemonte

La sede sarà l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo - Sala Rossa, Piazza Vittorio Emanuele 9, Pollenzo

Programma

14:00 - Saluti di apertura

Michele Fino, Professore Associato di Fondamenti del Diritto Europeo Delegato del Rettore per le attività di terza missione - Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Guido Bolatto, Segretario Generale - Camera di commercio di Torino

14:20 - Le iniziative per la promozione internazionale delle imprese e il progetto Savor Piemonte

Cristian Avanzi - Camera di commercio di Torino

14:40 - Le iniziative per lo sviluppo di un piano di comunicazione internazionale

Modera: Diego Albesano - Camera di commercio di Torino

14:40 - Comunicazione B2B: i casi di studio

Aaron Gomez Figueroa, Responsabile Marketing & Comunicazione e Art Director - Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Rossana Bazzano - Circolo del Design

Testimonianza aziendale: Boutic Caffè

15:00 - Comunicazione B2C: il progetto "Silver!"

Rossana Bazzano - Circolo del Design

Carlo Boccazzi Varotto, Giulia Ferrari - Hackability

Testimonianza aziendale: Birrificio Grado Plato

15:15 - Comunicazione creativa: l’iniziativa "Pensapiccolo"

Davide Martignetti - Calibro Zero

Testimonianza aziendale: Davit 1900

15:30 - Le iniziative per lo sviluppo della competitività sui mercati esteri

Modera: Cristian Avanzi - Camera di commercio di Torino

15:30 - Food Packaging: i casi di studio

Franco Fassio, Professore associato di Design Sistemico, EcoDesign, Circular Economy for Food - Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Rossana Bazzano - Circolo del Design

Testimonianza aziendale: 30 Tuorli

15:50 - Normativa alimentare ed etichettatura: i servizi per le imprese

Cristina Giovannini Luca - Laboratorio Chimico Camera di commercio di Torino

Testimonianza aziendale: Bugin

16:00 - Mentoring for international growth

Testimonianza aziendale: Briccodolce

16:10 - Risorse umane qualificate: l’offerta del mondo accademico

Alessandro Costa, Career Center - Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Testimonianza aziendale: Amaro Mentha

16:20 - Presentazione delle attività in programma per il 2024

Cristian Avanzi - Camera di commercio di Torino

16:40 - Chiusura lavori

Guido Cerrato, Dirigente Area Sviluppo del Territorio e Regolazione del Mercato - Camera di commercio di Torino

Gabriele Cena, Responsabile Relazioni Esterne e Partnership - Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo