Talk sulle Comunità Energetiche Rinnovabili: grande interesse per l'incontro di Confindustria a Saluzzo

Saluzzo, tappa fondamentale del talk show di Confindustria Cuneo, sul tema delle Comunità energetiche rinnovabili, al Monastero della Stella.

"La certezza del decreto Cer, se ha rassicurato per alcuni versi, per altri preoccupa - ha esordito Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, nei saluti istituzionali alla numerosa platea intervenuta all’incontro saluzzese che Energy Community Lab di Confindustria ha organizzato. Un incontro rivolto ad amministratori pubblici, aziende ed enti nell'obiettivo di far conoscere e approfondire l'argomento, insieme alle opportunità che si presenteranno, finalizzate alla gestione "virtuosa" dell'energia che potrà portare localmente benefici ambientali, sociali ed economici, attraverso lo strumento delle Comunità Energetiche.

"Sul tema c’è molto interesse e molto "interesse interessato" - ha sottolineato il direttore generale. Serve quindi consapevolezza verso questo tipo di utility strategica per aziende e comunità. Occorre avere molta prudenza e affidarsi a organizzazioni che abbiano una visione complessiva di un investimento che è un progetto di comunità.

Questo incontro - ha concluso - nasce per portare un contributo di informazione e consapevolezza, per avere idee chiare sulla fattibilità del progetto e per capire se questo tipo di opportunità fa al caso nostro".

Dopo i saluti del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, hanno fatto seguito gli interventi coordinati da Andrea Corniolo, Responsabile Servizio Energia Confindustria Cuneo, di Sergio Olivero, Responsabile Business&Finance Innovation Energy Center, Politecnico di Torino, Sergio Amorini, Development Director eVISO - AI for Commodities, Claudio Giovanni Ferrari presidente Federesco - Federazione Nazionale delle ESCo, Francesco Dal Piaz, Studio Legale Dal Piaz, e Luca Francesco Barbero, Coordinatore GOCER (Gruppo Operativo Comunità Energetiche Rinnovabili).

Nell’occasione, il sindaco di Castelletto Stura, Alessandro Dacomo, ha presentato la case history legata al progetto ConCerti.