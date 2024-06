Record di visite per la prima domenica di visite guidate con i volontari al Santuario di Santa Lucia

Boom di presenze al Santuario di Santa Lucia, a Villanova Mondovì, che ieri, domenica 2 giugno, ha ufficialmente riaperto per la stagione estiva 2024.

Al mattino, ampia partecipazione alla Santa Messa, celebrata nella chiesa nella grotta da don Giampaolo Laugero, parroco della parrocchie di Villanova Mondovì e animata dalla Corale Villanese.

Al pomeriggio record di presenze, circa 250 persone, per le prime visite guidate gratuite della stagione, curate dai volontari dell'AmiSaL.

Dopo numerosi anni in cui le Suore Missionarie della Passione (di Villavecchia) hanno garantito l’apertura della grotta-cappella per i visitatori e i pellegrini, dall’estate 2020 infatti un gruppo di volontari, sotto la guida del Parroco di Villanova, le affianca e si prodiga per far rivivere il Santuario, favorendo il recupero dei locali, l’apertura estiva da giugno a settembre e proponendo apprezzate e partecipate visite guidate.

L’Associazione di Volontariato Amici di Santa Lucia ODV (nata nel 2023), che si prodiga alacremente per il recupero e cura del Santuario, dopo alcuni lavori necessari di sistemazione occorsi al tetto, ripropone anche per la corrente stagione estiva le visite guidate e le aperture domenicali, al fine di scoprire la bellezza, la storia, la cultura e la fede che arricchiscono il caratteristico Santuario nella roccia della Valle Ellero.