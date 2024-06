Ampia partecipazione a Vicoforte per Florete Flores e la Festa di San Teobaldo

Sabato e domenica l’area circostante la Basilica di Vicoforte si è popolata di fiori, piante, incontri, giochi e tanti visitatori. Grazie al tempo benevolo le due giornate hanno visto un notevole afflusso di persone che spesso sono anche diventate compratori. Molto apprezzata è pure stata l’esposizione della Xiloteca del Comune di Vicoforte che accoglieva i visitatori sotto i portici della Palazzata a fianco dell’Ufficio Turistico aperto in questi due giorni per l’occasione grazie alla disponibilità dell’Amministrazione del Santuario e dell’ATL.

Molto apprezzata anche l’iniziativa enogastronomica Fior di Proloco organizzata dalla Pro Vicoforte, con la presenza di proloco provenienti da paesi vicini, ma anche dalla Liguria e dal biellese. Bella ed ordinata la presenza di giovani e meno giovani al concerto di sabato sera dei “Way to Hollywood”, un gruppo musicale che ha allietato sino a mezzanotte una bella serata di musica live a fianco della Basilica eccellentemente illuminata su vari lati.

L’apertura ufficiale della mostra mercato è stata effettuata alla presenza degli Amministratori comunali e di rappresentanti locali di associazioni, come precisato in premessa dal Sindaco, con il rigoroso rispetto delle regole pre-elettorali imposte dalle vigenti disposizioni in materia.

"Sono state due belle giornate, - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - con afflusso ordinato ed una buona partecipazione di visitatori anche grazie al bel tempo. Per il successo organizzativo è doveroso ringraziare il Vice Sindaco Botto ed il Consigliere Picco, ideatore anni fa della manifestazione che anche quest’anno ha messo a disposizione idee, tempo ed impegno. Non meno importante è stato l’impegno dei dipendenti comunali e dei volontari della Protezione civile; soltanto il lavoro coordinato di squadra consente di giungere a buoni risultati organizzativi."

Domenica, mentre l’area del Santuario si stava popolando di visitatori per Florete Flores, nella Chiesa Parrocchiale di San Donato e poi, dopo la messa ed il corteo, sulla piazzetta dedicata a San Teobaldo, si è svolta la tradizionale festa patronale.

Teobaldo Roggeri, nato a Vicoforte, si era trasferito ad Alba dove visse ed operò in servizio e carità sino ad essere elevato alla gloria degli altari diventando Santo e, oltre a patrono di Vicoforte, anche compatrono della città di Alba.

Dopo la funzione religiosa ed il corteo, con la presenza di molti bambini vestiti da “san teobaldini” con abiti che richiamano il saio ed il vestiario dei pellegrinaggi di Teobaldo Roggeri, il Sindaco con l’Amministrazione comunale ha ricordato la figura del Santo e l’importanza che assume per Vicoforte, anche per l’esempio di umiltà nell’impegno profuso verso la comunità in cui ha vissuto.

L’Amministrazione comunale, come da tradizione, ha poi offerto il vino per le sante messe alle quattro parrocchie di Vicoforte; il Sindaco ha quindi concluso ringraziando i presenti ed i tanti volontari che a Vicoforte operano con esemplare impegno in tante attività ed in particolare la Pro Vicoforte che ha offerto l’aperitivo finale.