Siglata convenzione tra il Comune di Rocca de' Baldi e l'unità di PC ANA di Mondovì

Giovedì 30 maggio nel salone d’onore del Castello di Rocca Dè Baldi è stata firmata la Convenzione tra il Comune di Rocca Dè Baldi rappresentato dal Sindaco Bruno Curti e L’Unità di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Mondovì rappresentata dal Presidente Armando Camperi, che si aggiunge a quelle già in essere con L’Unità di Protezione Civile della Sezione A.N.A. Mondovì da parte dei comune di Mondovì e Roccaforte Mondovì.

La protezione Civile della Sezione A.N.A. di Mondovì è un “fiore all’occhiello” degli Alpini Monregalesi, con attrezzature e mezzi all’avanguardia e personale volontario formato ed addestrato per le varie esigenze e situazioni, nonché regolarmente sottoposto a visite mediche (come da normativa vigente in materia di controllo sanitario).

Con la firma della Convenzione l’Associazione si impegna a collaborare con il Comune di Rocca Dè Baldi per le attività che riguardano la prevenzione sul territorio, i soccorsi, le esercitazioni e le attività connesse. L’Unità di protezione civile si impegna inoltre a presenziare, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, con personale e mezzi adeguati, in occasione di eventi pubblici straordinari che prevedano un particolare afflusso di persone, a garanzia dell’incolumità dei partecipanti. Gli interventi in condizioni operative di emergenza, difficilmente programmabili verranno attivati dal Sindaco con tempestivo avviso al Presidente della Sezione ANA.

In tutti gli altri casi sarà avanzata richiesta scritta al Presidente della Sezione A.N.A. di Mondovì.

In caso di emergenza, al verificarsi di calamità, l’Associazione Alpini dovrà operare in collaborazione con il Comune di Rocca Dè Baldi attenendosi alle disposizioni impartite dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. La convenzione avrà durata di cinque anni ed era stata approvata dal consiglio comunale di Rocca Dè Baldi all’unanimità in data 28 marzo 2024.

Presenti alla sottoscrizione per l’A.N.A. Monregalese l’intero Consiglio Direttivo della Sezione A.N.A. con il Presidente, i responsabili del nucleo di protezione civile e il capogruppo di Rocca Dè Baldi Cappellino Giuseppe.

Rocca de' Baldi è il terzo Comune, dopo Mondovì e Roccaforte M.vì a stipulare questo accordo, che consente ai volontari associati e adeguatamente formati, assicurati e dotati delle divise secondo le normative vigenti, di prestare servizio in questi Comuni, conoscendo il relativo territorio e peculiarità.

“Gli Alpini profondamente legati al territorio ed agli Enti locali che del territorio sono custodi e curatori - ha dichiarato il Presidente Armando Camperi - ancora una volta, sono onorati dalla fiducia riposta nei nostri confronti a dimostrazione di una felice tradizione di collaborazione tra gli alpini e le Istituzioni, sono certo che tale legame continuerà proficuo e continuerà a svilupparsi nell’ambito di una sinergia operosa che dà e ha sempre dato risultati concreti”.

Indubbiamente soddisfatto il sindaco Bruno Curti che con la Sua Amministrazione ha fortemente voluto questa Convenzione facendosene promotore “La Protezione Civile è una funzione Amministrativa importantissima con la quale ci troviamo sovente a doverci confrontare. Poterlo fare con gli Alpini che hanno dimostrato ad ogni livello le proprie capacità operative (non c’è bisogno di evocare gli eventi nei quali abbiamo visto le penne nere all’opera) ed in particolare la propria articolazione in più ambiti e la propria organizzazione, fondamentale nelle emergenze è sicuramente un punto di forza e di tranquillità per la Comunità Roccadebaldese. Ringrazio per l’immediata disponibilità della Sezione Alpini di Mondovi, dal Presidente Armando Camperi, al Consiglio Direttivo all’Unità di Protezione Civile con la quale abbiamo costruito questa collaborazione. E’ un ulteriore tassello che lega la nostra Comunità con il locale Gruppo Alpini alla Sezione con la quale in questi anni in cui sono stato Sindaco, e con orgoglio dico Sindaco Alpino, abbiamo avuto unità di intenti e intensa collaborazione”