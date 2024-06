Niente exit pool a Vicoforte

Dopo una prima comunicazione con la quale di richiedevano alcuni dati per le proiezioni e gli exit poll in occasione delle imminenti elezioni europee e regionali, è stato comunicato che Vicoforte, in base a successive selezioni, in questa tornata elettorale non sarà sede di rilevazioni statistiche.

La motivazione, come è stata illustrata al Sindaco, è dovuta all’analisi preliminare dei dati delle precedenti elezioni del 2019; l’individuazione dei Comuni oggetto di campionatura sono quelli in cui i suddetti dati finali elettorali si avvicinano di più ai dati finali nazionali.

"Spiace - dicono dal comune - non essere oggetto di queste rilevazioni statistiche, ma esistono regole che ovviamente sono applicate dagli esperti del settore. In questo caso possiamo solo dire che per i Vicesi poteva essere un’esperienza nuova ed interessante.