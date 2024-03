Addetto della sicurezza al Penny market di Fossano aggredito violentemente

Verso le 16.10 circa di oggi pomeriggio, venerdì 8 marzo, in fila alla cassa del Penny market di via Paglieri a Fossano si è consumata una violenta aggressione ai danni dell'addetto alla sicurezza in servizio.

Ecco il racconto di un testimone:

“A un certo punto la gente urlava, vedo la guardia giurata a terra aggredito da un gruppo di ragazzini e uno di loro lo ha colpito al viso con violenza”.

L'addetto alla sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni, insospettito dal gruppo di giovani che era entrato e stava per uscire senza acquisti, aveva chiesto loro di verificare gli indumenti, ma questo avrebbe scatenato la lite, poi sfociata e degenerata nell'aggressione fisica. All'uomo sarebbe stato sferrato un pugno in seguito ad uno spintonamento da parte del 66enne. Non sarebbe stata trovata merce rubata.

I presenti che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi: Carabinieri e il servizio del 118 per l'invio di un'autoambulanza.

“Ci hanno fatti uscire – continua il racconto del testimone - e ho visto da vicino l'uomo che faticava a respirare e perdeva sangue. Sono rimasto molto sconvolto dall'accaduto e mi piacerebbe sapere come sta”.

Sarebbero tre minorenni i ragazzi coinvolti nell'aggressione, sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Fossano, che si serviranno anche dei filmati della videosorveglianza per far luce sull'accaduto.

Verosimilmente i tre verranno denunciati in stato di libertà.