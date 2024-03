Deceduto l'impresario monregalese caduto da un tetto a San Giovanni dei Govoni

Non ce l'ha fatta Andrea Ferreri, impresario edile di Mondovì che nella giornata di lunedì 11 marzo è caduto dal tetto di un'abitazione dove stava lavorando.

Per dinamiche ancora in fase di accertamento, Ferreri, 63 anni, residente in frazione Rifreddo, impresario di grande esperienza molto conosciuto e apprezzato in zona, è scivolato mentre stava effettuando un sopralluogo utile a un successivo intervento sull'edificio.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i Carabinieri e lo Spresal dell'AslCn1. Ferreri è stato elitrasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo dove, purtroppo, è deceduto ieri.

Lascia la moglie, i tre figli e i nipotini. Ancora da stabilire la data dei funerali.