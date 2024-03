Il grazie di un giovane cuneese ai direttori dei reparti di Urologia e Malattie Infettive

sono un ragazzo della provincia di Cuneo. Con questa lettera desidero ringraziare di cuore il primario di Malattie Infettive dottore Valerio Del Bono e il primario di Urologia dottor Ivano Morra per l'impegno, la competenza, la preparazione professionale, la gentilezza e cordialità ma soprattutto per l'esempio di umanità dimostratomi.

Chiedo inoltre di estendere il ringraziamento ai medici, alle due caposala, agli infermieri e Oss per la professionalità, la dedizione e l'amore che dedicano ogni giorno al paziente, con un sorriso e una buona parola per tutti. Questo non è poco nei momenti di sofferenza, tristezza e sconforto.