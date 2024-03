Il Cai di Alba riceve i "gemelli" di Erice per la ripartenza del volo Palermo- Cuneo

In occasione della ripartenza del volo Palermo-Cuneo dopo la pausa stagionale, sabato 16 marzo il gruppo CAI sezione di Erice ha raggiunto i “gemelli” del gruppo CAI sezione di Alba, per una tre giorni in Langhe Monferrato Roero.

Ad accogliere la delegazione all’aeroporto Anna Milanese, Executive Vice President di Cuneo Airport.

Gli escursionisti siciliani hanno preso parte a un fitto programma di viaggio curato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Tante le esperienze vissute in Piemonte, dalla visita al Teatro Alfieri di Asti al seminario di analisi sensoriale del tartufo nero, con la giornata di domenica dedicata a un’escursione ad anello sulle colline di Barbaresco in compagnia dei camminatori del CAI albese.

A partire dal 16 marzo il collegamento Cuneo-Palermo di Ryanair riprende con due frequenze settimanali, il lunedì e il sabato. Con l’entrata in vigore dell’orario estivo il 31 marzo, si volerà ogni giovedì e domenica. Il collegamento con il capoluogo siciliano è operativo dal 2021 e ad oggi ha trasportato sulla tratta oltre 71mila passeggeri.

Oltre al collegamento con Palermo, Ryanair opera dallo salo cuneese anche la rotta con Cagliari, che nel periodo estivo diventerà trisettimanale.