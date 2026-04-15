"Canta ciò che sei" al Rondì dei Talenti di Cuneo

“Canta ciò che sei” è un percorso esperienziale di incontri gratuito, aperto a giovani dai 16 anni in su e ad adulti, dedicato all’esplorazione delle proprie capacità espressive attraverso la voce, a cura dell’associazione culturale La Scatola Gialla e condotto da Roberto Demo, chitarrista, cantante ed esperto di improvvisazione vocale che vanta una lunga esperienza didattica e artistica a livello internazionale.

L’iniziativa “Canta ciò che sei” propone un’esperienza innovativa che unisce improvvisazione vocale e Mindfulness attraverso il metodo Singfulness, un efficace strumento di crescita personale basato sull’ascolto, sull’accoglienza di sé stessi e dell’altro, migliorando consapevolezza, fiducia e autostima, consentendo di superare la paura dell’errore e del giudizio e di allenare la concentrazione e la capacità di stare nel flusso creativo. Non è richiesta alcuna esperienza musicale: il percorso è aperto a chiunque desideri mettersi in gioco e scoprire la propria voce come strumento di espressione e connessione!

Nei cicli di incontri “Canta ciò che sei” Roberto Demo offrirà ai partecipanti l’opportunità di sperimentare pratiche come la circlesong, la pratica con radici primitive di cantare in un cerchio improvvisando, e di creare brani corali improvvisati e paesaggi sonori condivisi.

Il percorso si articola in due cicli di tre incontri della durata di due ore ciascuno, dedicato ai tre elementi fondamentali della musica -ritmo, melodia e armonia-, che si svolgeranno nei seguenti appuntamenti: primo ciclo di incontri dalle ore 17 alle 19 giovedì 23 aprile (Ritmo), 7 maggio (Melodia), 21 maggio (Armonia) e secondo ciclo di incontri dalle 21 alle 23 giovedì 23 aprile (Ritmo), 7 maggio (Melodia), 21 maggio (Armonia).

Roberto Demo è nato e cresciuto a Torino ed è stato definito una delle migliori 10 voci maschili italiane dal Jazzit Award 2010. Estill Master Teacher (metodo EVT) dal 1992 svolge la sua attività didattica, in studio e live, collaborando con vari artisti a livello internazionale. Demo è stato inoltre allievo della cantante Rhiannon, storica collaboratrice di Bobby McFerrin, e sviluppa negli ultimi dieci anni specifiche competenze sull’improvvisazione corale a cappella, che utilizza nei suoi percorsi formativi di Singfulness. Diversi i lavori discografici, tutti fortemente caratterizzati dall’improvvisazione vocale.

Gli incontri si svolgeranno presso il Rondò dei Talenti di Cuneo grazie al contributo della Fondazione CRC nell’ambito di Attività al Rondò.

Per informazioni e iscrizioni contattare lascatolagialla@gmail.com oppure 338 1162067.