Tempo Estate: anche quest’anno le agevolazioni del Comune di Cuneo per le famiglie

Sono 40 le proposte di centri estivi che rientreranno nel calendario “Tempo Estate 2026” del Comune: 13 rivolte alla fascia di età 3-6 anni (scuola dell’infanzia) e 27 alle fasce comprese tra i 6 e i 17 anni (scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado) e saranno condotte da parrocchie, cooperative sociali, società sportive e associazioni culturali.

Sono in totale 32 i soggetti che hanno risposto al bando pubblicato dal comune di Cuneo presentando una o più proposte: anche quest’estate, quindi, le famiglie cuneesi potranno fruire di un ricco ventaglio di attività e iniziative a carattere ludico ricreativo, educativo, sportivo e culturale, oltre che di un’ampia copertura temporale nelle settimane di sospensione delle attività didattiche. L’elenco completo delle proposte è consultabile sul sito del Comune di Cuneo ( pagina Centri Estivi ).

Le iscrizioni ai centri estivi verranno raccolte da ciascun soggetto promotore, rivolgendosi ai contatti che indicati sul manifesto dedicato.

Come già l’anno scorso, anche quest’anno l’Amministrazione ha deciso di stanziare risorse specifiche per finanziare agevolazioni volte a favorire la più ampia accessibilità alle attività proposte.

Le famiglie con indicatore ISEE inferiore a 16.000 € potranno infatti usufruire dell’erogazione di voucher per la frequenza dei centri estivi e dei campi estivi residenziali pari al valore di 50 € settimanali per un massimo di 200 € per ciascun minore appartenente a tali nuclei. I voucher verranno erogati fino al raggiungimento delle risorse disponibili, garantendo la priorità ai nuclei in carico ai servizi socio assistenziali e successivamente procedendo in ordine crescente di valore ISEE.

Le famiglie interessate dovranno presentare domanda entro le ore 23:59 del 30 aprile compilando il form online al link reperibile sul sito del Comune ( Accesso – Servizi Scolastici Comune di Cuneo ). Durante il mese di maggio verrà pubblicata la graduatoria con l’indicazione di chi è risultato assegnatario.

Chi fosse in difficoltà nella compilazione della domanda o fosse sprovvisto di SPID o CIE può rivolgersi agli appositi sportelli di supporto alla cittadinanza attivati nell’ambito del progetto “Reti di facilitazione digitale” del Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese. Per informazioni sul servizio, le modalità di fruizione, le modalità di accesso è possibile consultare la pagina Comune di Cuneo – Reti di facilitazione digitale ( Reti di facilitazione digitale (appuntamenti) – Comune di Cuneo ). I punti di facilitazione digitale sul territorio cittadino sono tre: Palazzo Comunale -vicino anagrafe (Via Roma, 28 – martedì 9-12 e 14-17), Movicentro (Piazzale della Libertà, 16 – lunedi 9-12 e mercoledì 14-17), Sede ASL CN1 (Via Carlo Boggio, 12 – giovedì 9-12). Agli sportelli in presenza si può accedere prendendo appuntamento telefonando al numero 0171 444444.

Lo sportello telefonico, raggiungibile al numero 0171 1680375 (in funzione tutti i giorni lavorativi, dalle 9 alle 17) potrà invece fornire risposte a domande di primo livello.