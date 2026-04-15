“Fentanyl: Verità e Rischi”: sabato 18 aprile incontro pubblico a Cuneo

L’APS Nuovo Corso Giolitti ricorda l’appuntamento con l’incontro pubblico “Fentanyl: Verità e Rischi”, in programma sabato 18 aprile 2026, dalle 15.30 alle 17.30, presso il Movi Lounge Bar – Movicentro, Piazzale della Libertà 16, Cuneo, con il patrocinio della Città di Cuneo. L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito.

L’evento nasce con un obiettivo preciso: offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione seria e comprensibile su un tema che richiede attenzione, rigore e consapevolezza, distinguendo correttamente tra uso medico della sostanza e impieghi illeciti, con i relativi rischi sanitari e sociali.

Il programma prevede un inquadramento storico-sociologico delle droghe con la Dott.ssa Nicoletta Barzaghi, un approfondimento sulle dipendenze nella realtà ospedaliera di Cuneo, con particolare riferimento al fentanyl, affidato al Dott. Domenico Vitale, Direttore della Struttura Complessa di Anestesia CardioToracoVascolare e Terapie Intensive dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, e un intervento del Dott. Maurizio Coppola, Direttore del SerD ASL CN1, dedicato all’impatto delle dipendenze sul territorio e all’esperienza dei servizi nella cura e nel recupero. A seguire, dibattito aperto con i cittadini.

Per la partecipazione è consigliata la prenotazione all’indirizzo: info.nuovocorsogiolitti@gmail.com.