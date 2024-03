La “Planet Week” propedeutica al G7 su Clima, Energia e Ambiente farà tappa anche a Mondovì

Dal 28 al 30 aprile prossimi la maestosa Reggia di Venaria Reale farà da palcoscenico al G7 dedicato a Clima, Energia e Ambiente. Un appuntamento dalla valenza internazionale che dal 20 al 28 aprile vivrà diversi momenti di divulgazione e di anteprima tra Torino e l’intero Piemonte, racchiusi nella cosiddetta “Planet Week” organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con il programma di comunicazione sui cambiamenti climatici “Connect4Climate” della Banca Mondiale.

Cinque le aree tematiche su cui verterà la “Planet Week”, in linea con le priorità delle riunioni ministeriali: Azione climatica, Economia Circolare, Energie Rinnovabili e Acqua. In queste settimane si sta definendo un ricco calendario di eventi in sinergia con gli enti e le istituzioni del territorio come il Politecnico di Torino, che proprio in questi giorni ha annunciato l’intenzione di organizzare un momento specifico nella sua sede di Mondovì.

"Il rettore Stefano Paolo Corgnati mi ha anticipato la volontà di organizzare un appuntamento della “Planet Week” proprio presso il Campus universitario di Mondovì" - il commento del sindaco, Luca Robaldo. - "Il prossimo 24 aprile in particolare, la nostra Aula Magna dovrebbe ospitare un evento dal tema “Cambiamento climatico e agricoltura: quali impatti per l’Agrifood e l’importanza dell’economia circolare”. Un momento di alto valore scientifico e contenutistico che verrà organizzato e gestito dall’ateneo in collaborazione con la Banca Mondiale. Una straordinaria opportunità divulgativa che testimonia l’importanza che il Campus monregalese riveste per il Politecnico e per il suo nuovo rettore, a cui va fin da ora la mia più sincera riconoscenza".