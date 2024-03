Vicoforte aderisce alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati

Dopo l’adesione formale alla “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati” Vicoforte si prepara ad incontrare le famiglie dei bambini nati negli anni 2021-2022- 2023, sabato 23 marzo alle ore 10 nella sala polifunzionale presso gli edifici scolastici.

La cerimonia pubblica sarà l’occasione per consegnare una pergamena di benvenuto ai nuovi nati e un libro, in sinergia con il progetto “Nati per leggere”, in collaborazione con la biblioteca comunale.

Al termine ci si sposterà nei vicini impianti sportivi dove, nei pressi dell’area giochi, saranno messi a dimora due alberi di Liriodendron tulipifera dedicati a tutti i bambini.