Sabato pomeriggio il banchetto di Azione in corso Nizza a Cuneo

Sabato 23 marzo, dalle 16 alle 19 a Cuneo, in corso Nizza angolo piazza Galimberti, sotto i portici di fronte al bar pasticceria Arione, si terrà un banchetto politico organizzato da Granda in Azione. L'evento offrirà una preziosa opportunità di incontro con la cittadinanza in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Saranno presenti esponenti del coordinamento provinciale e consiglieri provinciali di Granda in Azione per condividere la loro visione e ascoltare le idee e preoccupazioni delle persone riguardo al futuro della comunità.