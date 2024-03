Cuneo e la tettoia Vinaj, Franco Civallero (FI): "Danno economico enorme. E chi ha iniziato il disastro potrebbe diventare presidente della CRC"

“Per avere un dialogo più costruttivo e più sereno su temi di estrema rilevanza per la nostra città – interviene Franco Civallero, capogruppo di Forza Italia - occorre un comportamento diverso da parte della Sindaca e della Maggioranza e soprattutto scelte condivise, considerato che per il recupero dei denari che spettano al Comune di Cuneo, visto il tenore della sentenza, parrebbe che non vi siano probabilità di rientrare e, considerato pure che si pone il problema del futuro dell'Area Tettoia Vinaj, con rischio di dismissione dell'attuale gestore e quindi problemi di ordine pubblico”.



“Non ci pare proprio, ma ci auguriamo di errare, che la maggioranza – prosegue Civallero - si sia posta delle domande e abbia compreso fino in fondo: le problematiche tecniche legate ad un contratto di 'financial project', situazione che non è stata in grado di gestire fin dall’Amministrazione Borgna, in quanto il Comune ha contribuito con un esborso di 2 milioni di euro consegnati alla società che doveva fare i lavori, non si è preoccupato di conseguire la fideiussione che pure era prevista in contratto ed i lavori relativi alla Caserma Cantore non sono stati effettuati: il Comune non ha incassato oltre 900 mila euro di canoni che gli dovevano essere versati da Tettoia Vinaj srl; che la risoluzione del contratto di financial project, come stabilito dal Giudice, comporta che i locali debbano essere lasciati liberi dall'attuale gestore Open Baladin, con dismissione dell'area ed evidenti problemi di ordine pubblico (è chiara la situazione in cui versano Corso Giolitti e vie adiacenti e Piazza Boves); come pensa il Comune di risolvere il problema? Vogliamo continuare lasciare spazio alla delinquenza?”



“Ci chiediamo – precisa Civallero - come pensa il Comune di agire nel recupero dei canoni per indebita occupazione successivi alla pronuncia della sentenza del Tribunale, cioè da quest’anno?”



“Abbiamo a cuore – sottolinea Civallero - la nostra Città e soprattutto il buon governo dei beni. I contratti sono stati stipulati da altro sindaco, sempre della stessa parte politica e addirittura nominato dalla Sindaca in Fondazione CRC, in predicato di diventarne Presidente della Fondazione Crc, anche questa scelta non condivisa con le minoranze”.



“Ma ci si rende conto tutti, compresi i Cittadini, che qualcosa – conclude Civallero - non torna nell'operazione di 'financial project': il Comune ha contribuito con 2 milioni di euro, non ha incassato il canone per dieci anni (tuttora Open Baladin versa il canone a Tettoia Vinaj srl la quale non versa il canone che spetta al Comune anche quale indebita occupazione), non sono state effettuate da Tettoia Vinaj srl tutti i lavori previsti nel contratto”.