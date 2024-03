La Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi ha presentato ai propri soci le iniziative sociali 2024

La Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi ha radunato i propri soci nella serata di mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, rispettivamente nella sede di Pianfei e a Vado Ligure, per due appuntamenti a loro dedicati dal titolo “Soci in primo piano”, voluti dal Cda per illustrare agli intervenuti tutte le iniziative riguardanti quote sociali, prodotti bancari dedicati con particolare focus su un conto a zero spese per i nuovi associati, sconti, convenzioni e gite sociali per l’anno 2024. Hanno risposto all’invito oltre 500 dei quasi 6mila soci della banca.



Tra le altre novità annunciate il ritorno delle borse di studio destinate a studenti meritevoli, tra soci e figli di soci, che hanno conseguito il massimo delle votazioni al termine della scuola superiore e della laurea magistrale.



Nelle prossime settimane, sul sito Internet della banca (www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it), sarà possibile visionare il bando di partecipazione.



“L’anno scorso, dopo il rinnovo delle cariche, questo Cda si era preso l’impegno di riportare il socio al centro della nostra banca – ha affermato Paolo Blangetti, presidente della Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi - . Con questa serata abbiamo dato il via ad una serie di eventi per cercare di rinsaldare questo rapporto; abbiamo pensato a tante opportunità e prodotti specifici per i soci, in primis il ritorno delle borse di studio per gli studenti che otterranno 100/100 alla maturità e 110/110 alla laurea magistrale; riproponiamo i viaggi sociali, ma anche numerose convenzioni che permetteranno di ottenere sconti in diversi esercizi commerciali nei paesi in cui la nostra banca è presente. Chi è nostro socio non deve sentirsi solo un cliente della banca, ma un vero punto di forza per la sua crescita a vantaggio della collettività”.



Al 31 dicembre 2023 i soci della Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi sono 5.957, un trend che negli ultimi anni è risultato in costante crescita. Mercoledì 20, nel corso della serata, i soci hanno potuto prendere visione delle novità loro riservate: dal “conto soci 2024”, destinato ai nuovi soci della banca che per il primo anno avranno zero spese di tenuta conto, carta di debito e credito gratis, internet banking gratuito. Previsti anche un mutuo particolare destinato ai soci under40 dedicato ad immobili ad alta efficienza energetica e un finanziamento per l’acquisto di auto elettriche e/o ibride di nuova immatricolazione o usate. Ampia anche l’offerta dedicata ai viaggi sociali, con particolari tariffe e agevolazioni per visitare Sirmione e il Vittoriale, la Sicilia, la Borgogna e Champagne, Ferrara e dintorni e per una gita sul Trenino Rosso del Bernina. Oltre 100, infine, gli sconti e le convezioni riservate ai soci con offerte speciali presso una vasta gamma di negozi, servizi e attività, nel Cuneese e in Liguria.

L’elenco completo è disponibile e aggiornato costantemente sul sito web della banca.



“La Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi con queste serate ha voluto, in modo tangibile, esprimere la propria gratitudine ai propri soci, il vero motore del movimento cooperativo e quindi anche di una banca di credito cooperativo come la nostra – ha aggiunto il direttore generale - . Essere socio significa partecipare alle decisioni e all’amministrazione di una banca di credito cooperativo, indipendentemente dal numero di quote possedute. Questa discriminante fondamentale, quanto unica, è il carattere distintivo del nostro mondo. Ogni nostro socio è proprietario di un istituto di credito che sta operando bene e queste iniziative vogliono essere un segno tangibile della gratitudine della banca”.