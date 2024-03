Un’esplosione di allegria la prima serata del concorso “Un coro per un sogno - Città di Busca”

È stata un’esplosione di musica ed allegria ieri, giovedì 21 marzo, al Cinema Lux di Busca in occasione della prima serata del Concorso canoro di “In coro per un sogno - Città di Busca”.

Otto in totale i cori della provincia che si sono esibiti: il coro di Manta (classi quarte) diretto dall’insegnante Laura Quaglia con la canzone “Una galassia di note”,

il coro dell’Andrea Fiore di Cuneo che ha interpretato la filastrocca di Gianni Rodari “Dopo la pioggia” ed è stato diretto dall’insegnante Fosca Tallone, il coro di Bastia Mondovì che ha cantato “Piccola Anima” diretto dall’insegnante Maria Paola Taricco, il coro di Tarantasca diretto dall’insegnante Erica Molineris con la canzone “Here’s to you”, il coro di Manta classi terze diretto dall’insegnante Francesca Tunno che ha cantato “Una parola magica”, il coro di San Damiano Macra e Prazzo diretto dall’insegnante Valentina Mari con la canzone occitana “L’aute giurn me passegiavi”, il coro di Borgo San Giuseppe con “Le idee restano” diretto dall’insegnante Martina Vezza ed infine il coro di Dronero con “Lo chiederemo agli alberi” diretto dall’insegnante Lisa Castelli, con la maestra Giulia Barberis che ha cantato nella lingua dei segni.

A condurre la serata la bravura ed il contagioso entusiasmo di Giangi Giordano, Omar Ramero e Giulia Brenna. Tutto ha avuto inizio con quella che in questi giorni a Busca è senza dubbio la canzone più cantata: “In coro per un sogno”, cantata sul palco da un gruppo di bambini dei vari cori in gara e da tre solisti della scuola primaria di Busca. Sigla di questo bellissimo evento, è un inno ai sogni ed al mai perderli.

Ogni coro, poi, a turno si è esibito, tra sorrisi, tifo e calorosi applausi. Tra i presenti in sala gli assessori Lucia Maria Angela Rosso ed Ezio Donadio del Comune di Busca, quest’ultimo con delega in materia di volontariato ed associazionismo: “Ci tengo a ringraziare tutti gli organizzatori, i sostenitori e gli sponsor di questa meravigliosa iniziativa che ha portato una ventata d’allegria in tutta la città - ha detto l’assessore Donadio - Ringrazio molto tutti i bambini per il loro entusiasmo, augurando loro di non perderlo e di continuare a coltivare la passione per il canto e la musica. Di sognare il più possibile!”

E da chi, con grande forza di volontà, dedizione e spirito di sacrificio, ha fatto del proprio sogno la realtà, è stata composta la giuria: a votare i cori sono stati infatti gli illustri esperti e Maestri di musica Massimo Peiretti, Enrico Miolano, Maria Grazia Varrone, Maurizio Fornero e Ronaldo Tallone.

Il primo premio è stato vinto dal coro di Manta (classi quarte), con una borsa studio del valore di 1.000€ consegnata da Anna Sara Rinaudo di Granda Zuccheri con il nipote Nicola. Il coro delle classi quarte, chiamato dei “Giari ‘ntunà”, ha preso ispirazione da un’associazione giovanile mantese che organizza attività musicali ed a scopo sociale. Da “Giari ‘ntussià”, dell’associazione, a “Giari ‘intunà” del coro. Sul palco, diretti dall’insegnante Laura Quaglia, i bambini hanno cantato la canzone “Una galassia di note”. Gioiosa e coinvolgente, ha espresso la bellezza della diversità e l’importanza dello stare uniti. Tante note, voci diverse ed ognuna come una stella, a creare insieme un’armonia, illuminare il cuore e cantare il grande dono della vita.

Secondo posto, con una borsa di studio del valore di 500 euro consegnata da Roberta Trucco di Caffè Excelsior, per il coro di Tarantasca diretto dall’insegnante Erica Molineris. I bambini delle classi quarte e quinte hanno cantato “Here’s to you”, una toccante canzone scritta da Joan Baez e Ennio Morricone dedicata alla memoria di Sacco e Vanzetti, i due immigrati italiani negli Usa che furono ingiustamente condannati nel 1927. Sono simboli della lotta per i diritti umani e la giustizia sociale e alla loro memoria è intitolato l’Istituto Comprensivo di Centallo-Villafalletto.

Terzo posto, con una borsa di studio del valore di 200 euro consegnata da Marco Rosso di Terra Viva, è stato aggiudicato dal coro di Dronero diretto dall’insegnante Lisa Castelli e con la maestra Giulia Barberis che ha cantato nella lingua dei segni. Composto dalle classi seconde e quinte della scuola primaria Pietro Allemandi di Dronero, il coro ha cantato il brano di Simone Cristicchi "Lo chiederemo agli alberi", in cui viene esaltata la resilienza delle piante capaci di non lasciarsi sopraffare dalle forze della natura, modello dal quale tutti noi siamo chiamati a prendere esempio per riuscire a superare le difficoltà della vita.

Quarto posto per tutti gli altri cori che hanno partecipato ed in aggiunta alle borse di studio sono stati consegnati anche dei premi speciali assegnati da La Fabbrica dei Suoni e dall’associazione Cori piemontesi.

Ospiti d’eccezione di questa prima serata di Concorso sono stati Barbara Garsini e Simone Bramardo, che nel 2010 frequentavano la quinta elementare e si erano esibiti proprio per “Un coro per un sogno”.

Con un viaggio immaginario nel tempo e con quella passione che hanno continuato a coltivare, hanno cantato “Supereroi” di M.Rain, coinvolgendo tutto il pubblico. Grande energia e divertimento poi, con Arturo il mago e la sua scatenata dance. Una parola più di tutto ieri sera a risuonato a Busca: bellezza. E proprio sulla bellezza è stato l’importante messaggio del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Busca Davide Antonio Martini, che rivolgendosi ai bambini ha detto: “La bellezza ci accompagna per tutta la vita se la sappiamo vedere e cogliere. Io credo che in questa serata di bellezza voi bambini ne avete vista tanta. Per questo l’augurio che faccio, a nome mio, della scuola e delle persone che lavorano a questo bellissimo progetto, è che un po’ di questa bellezza rimanga sempre nella vostra vita. Ed un augurio che estendo anche ai vostri genitori, agli insegnanti ed a tutti i presenti.”

Al termine, tutti insieme i bambini hanno cantato “Cogli l’occasione”, canzone scelta dalla giuria per selezionare i cori che poi hanno partecipato al Concorso. L’iniziativa “In coro per un sogno - Città di Busca” è organizzata dall’Istituto comprensivo di Busca in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni e con il Comune, e grazie ai contributi della Città, di alcune imprese buschesi e non, del Lions Club Busca e Valli, dei Bacini imbriferi montani, delle Banche presenti sul territorio, della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo , e con il supporto di tanti volontari e di associazioni: Avis sez. Busca, Protezione civile, Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri, S.A.I, Oratorio parrocchiale, Associazione Oggi e domani, Istituto musicale Vivaldi.

Questa sera, venerdì 22 marzo, il Lux ospiterà la seconda serata dedicata al Concorso Canoro: altri 8 cori in gara, questa volta provenienti non soltanto dalla regione e da altre regioni, ma anche dall’estero. Tre cori arrivano infatti dalla Slovenia e dalla Croazia.